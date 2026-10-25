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Die TV-Highlights der Woche
Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.
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Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.
Montag: Live vom ORF-Mediencampus: »9 Plätze - 9 Schätze«
ORF 2. Pünktlich zum österreichischen Nationalfeiertag wird in einer überaus spannenden Fernsehshow wieder der allerschönste verborgene Ort des gesamten Landes gesucht. Gemeinsam mit prominenten Gästen aus allen neun Bundesländern und den Moderatoren der regionalen Landesstudios wählt das begeisterte Publikum zu Hause aus neun beeindruckenden Schätzen den ultimativen Sieger des Jahres.
Dienstag: »Die Abruzzenbärin - Das wilde Herz Italiens«
ORF 2. In den Abruzzen lebt der seltene Marsische Braunbär. Im Zentralen Apennin streifen heute nur noch rund 60 dieser Tiere durch die Wälder. Im Bergdorf Villalago wurde die Bärenmutter Amarena zu einer Legende. Sie steht als Symbol für ein friedliches Miteinander von Mensch und Bär. Doch ein einziger, folgenschwerer Moment reicht aus, um dieses fragile Gleichgewicht zu gefährden.
Mittwoch: »Joko & Klaas gegen ProSieben - Best Of«
PRO 7. Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen _ alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen
Donnerstag: »Die Rosenheim Cops: Die letzte Schlagzeile«
ORF 2. Der Chefredakteur der Klatschzeitung ‚Rosenheim aktuell’ wird erschlagen in seinem Büro aufgefunden. In der aktuellen Ausgabe ist ein kompromittierender Artikel über den Bürgermeister-Kandidaten Vincent Huber erschienen. Dieser soll eine außereheliche Affäre haben. Die negative Presse verringert Hubers Aussichten auf den politischen Posten. Gut möglich, dass er sich gerächt hat. Der Fall bringt aber auch Polizeichef Achtziger in Bedrängnis: Huber war als neuer Schirmherr der Musikakademie vorgesehen.
Freitag: »Gernot Kulis - Best of! 20 Jahre Ö3 Callboy«
ORF 1. Der Stand-up-Comedian erzählt über die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes, Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert. Die Anrufe des "Ö3 Callboys" spiegeln seit 20 Jahren satirisch unsere Gesellschaft wider. Gekonnt balanciert Kulis bei seinen Calls zwischen Menschenkenntnis, Spontanität, Aktualität und überzeichneten Figuren. Zum Jubiläum bedankt sich der Comedian bei seinen Fans und lässt hinter die Kulissen blicken.
Samstag: »Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu«
ORF 2. Der Ex-Polizist und Streetworker Eric Seeler muss mit Kommissarin Hannah Vogt ermitteln, als einer seiner Schützlinge unter Mordverdacht gerät. Trotz anfänglicher Spannungen werden die ungleichen Partner zu einem Team.
Sonntag: »Der Geier - Blut und Zweifel«
ORF 2. Im Gasteinertal wird eine Saisonkraft ermordet. Ex-Zeugenschützer Lukas Geier erkennt verstörende Parallelen zur Vergangenheit eines Mannes, dem er eine neue Identität gab, und ist erschüttert. Ein weiterer Vorfall nach ähnlichem Muster verdichtet die Beweislast gegen seinen früheren Schützling. Fest von dessen Unschuld überzeugt, beginnt Geier im Wettlauf mit Kriminalinspektorin Franziska Conte zu ermitteln. Als erneut ein Mensch in Gefahr schwebt, bündeln Geier und Conte kurzerhand ihre Kräfte.
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Montag, 26.10.
9 Plätze - 9 Schätze - 20.15 Uhr, ORF 2
Pfau - Bin ich echt? - 20.15 Uhr, ORF 1
Wer wird Millionär? - 20.15 Uhr, RTL
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Dienstag, 27.10.
Die Abruzzenbärin - 20.15 Uhr, ORF 2
Soko Linz - 20.15 Uhr, ORF 1
Die Welpen kommen - 20.15 Uhr, VOX
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Mittwoch, 28.10.
Joko & Klaas gegen ProSieben - Best Of - 20.15 Uhr, PRO 7
Die Bergretter - 20.15 Uhr, ORF 2
The Taste - 20.15 Uhr, Sat 1
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Donnerstag, 29.10.
Rosenheim Cops - 20.15 Uhr, ORF 2
Bully - Leider Live! - 20.15 Uhr, RTL
JENKE. REPORT. - 20.15 Uhr, PRO 7
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Freitag, 30.10.
Gernot Kulis - 20.15 Uhr, ORF 1
Der Alte - 20.15 Uhr, ORF 2
Daniela Katzenberger - 20.15 Uhr, VOX
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Samstag, 31.10.
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi - 20.15 Uhr, ORF 2
Klein gegen Groß - 20.15 Uhr, ORF 1
Raus aus dem Teich - 20.15 Uhr, Sat 1
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Sonntag, 1.11.
Der Geier - Blut und Zweifel - 20.15 Uhr, ORF 2
Wer stiehlt mir die Show? - 20.15 Uhr, PRO 7
Tod auf dem Nil - 20.15 Uhr, Sat 1
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