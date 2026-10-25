Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: Live vom ORF-Mediencampus: »9 Plätze - 9 Schätze«

ORF 2. Pünktlich zum österreichischen Nationalfeiertag wird in einer überaus spannenden Fernsehshow wieder der allerschönste verborgene Ort des gesamten Landes gesucht. Gemeinsam mit prominenten Gästen aus allen neun Bundesländern und den Moderatoren der regionalen Landesstudios wählt das begeisterte Publikum zu Hause aus neun beeindruckenden Schätzen den ultimativen Sieger des Jahres.

9 Plätze - 9 Schätze - Rot-weiß-rote Tradition rund um den Nationalfeiertag: Bereits zum dreizehnten Mal sucht '9 Plätze - 9 Schätze' den schönsten Ort des Landes! Für imposante Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren. - Im Bild: Barbara Karlich, Armin Assinger. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Dienstag: »Die Abruzzenbärin - Das wilde Herz Italiens«

ORF 2. In den Abruzzen lebt der seltene Marsische Braunbär. Im Zentralen Apennin streifen heute nur noch rund 60 dieser Tiere durch die Wälder. Im Bergdorf Villalago wurde die Bärenmutter Amarena zu einer Legende. Sie steht als Symbol für ein friedliches Miteinander von Mensch und Bär. Doch ein einziger, folgenschwerer Moment reicht aus, um dieses fragile Gleichgewicht zu gefährden.

Universum - Die Abruzzenbärin - Das wilde Herz Italiens - Nur wenige Autostunden von Rom entfernt lebt Europas seltenster Bär. Über Jahrtausende von anderen Populationen getrennt, entwickelte sich der Marsische Braunbär zu einer einzigartigen Unterart. Heute streifen nur noch rund sechzig dieser besonderen Tiere durch den Zentralen Apennin - eine Gebirgslandschaft aus schroffen Gipfeln, uralten Wäldern, stillen Seen und alpinen Weiden im Herzen Italiens. In den kleinen Dörfern dieser Region ist die Verbindung zwischen Mensch und Natur bis heute lebendig. Im malerischen, mittelalterlichen Bergdorf Villalago in den Abruzzen wurde eine außergewöhnliche Bärenmutter zur Legende. 'Amarena', wie sie die Einheimischen nennen, wurde zum Symbol für ein seltenes Miteinander von Mensch und Bär - ein friedliche Koexistenz, die ihresgleichen sucht. Doch es braucht nur einen einzigen folgenschweren Moment, um dieses fragile Gleichgewicht zu gefährden. Ein Film von Luca Verducci und Paolo Forconi. - Im Bild: Marsische Braunbär (Ursus arctos marsicanus). Foto: ORF/dreiD.at filmproduktion/Luca Verducci/Paolo Forconi. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Mittwoch: »Joko & Klaas gegen ProSieben - Best Of«

PRO 7. Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen _ alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen

(v.l.n.r.) Joko Winterscheidt; Klaas Heufer-Umlauf; Steven Gätjen © Nadine Rupp

Donnerstag: »Die Rosenheim Cops: Die letzte Schlagzeile«

ORF 2. Der Chefredakteur der Klatschzeitung ‚Rosenheim aktuell’ wird erschlagen in seinem Büro aufgefunden. In der aktuellen Ausgabe ist ein kompromittierender Artikel über den Bürgermeister-Kandidaten Vincent Huber erschienen. Dieser soll eine außereheliche Affäre haben. Die negative Presse verringert Hubers Aussichten auf den politischen Posten. Gut möglich, dass er sich gerächt hat. Der Fall bringt aber auch Polizeichef Achtziger in Bedrängnis: Huber war als neuer Schirmherr der Musikakademie vorgesehen.

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Freitag: »Gernot Kulis - Best of! 20 Jahre Ö3 Callboy«

ORF 1. Der Stand-up-Comedian erzählt über die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes, Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert. Die Anrufe des "Ö3 Callboys" spiegeln seit 20 Jahren satirisch unsere Gesellschaft wider. Gekonnt balanciert Kulis bei seinen Calls zwischen Menschenkenntnis, Spontanität, Aktualität und überzeichneten Figuren. Zum Jubiläum bedankt sich der Comedian bei seinen Fans und lässt hinter die Kulissen blicken.

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Samstag: »Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu«

ORF 2. Der Ex-Polizist und Streetworker Eric Seeler muss mit Kommissarin Hannah Vogt ermitteln, als einer seiner Schützlinge unter Mordverdacht gerät. Trotz anfänglicher Spannungen werden die ungleichen Partner zu einem Team.

Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu - Seit einem missglückten Einsatz, bei dem sein Halbbruder Daniel ums Leben kam, hat sich Eric Seeler völlig vom Polizeidienst zurückgezogen. Seeler kümmert sich seither um Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind und zurück in die Gesellschaft finden müssen. Als einer seiner Schützlinge unter Mordverdacht gerät, kreuzen sich Seelers Wege mit Kommissarin Hannah Vogt, die seine ständige Einmischung in ihre Ermittlungsarbeit bald leid ist. Doch Seeler ist ein Mensch mit festen Prinzipien. - Im Bild: Sebastian Ströbel (Eric Seeler), Friederike Linke (Hannah Vogt). Foto: ORF/RTL/Sandra Hoever. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Sonntag: »Der Geier - Blut und Zweifel«

ORF 2. Im Gasteinertal wird eine Saisonkraft ermordet. Ex-Zeugenschützer Lukas Geier erkennt verstörende Parallelen zur Vergangenheit eines Mannes, dem er eine neue Identität gab, und ist erschüttert. Ein weiterer Vorfall nach ähnlichem Muster verdichtet die Beweislast gegen seinen früheren Schützling. Fest von dessen Unschuld überzeugt, beginnt Geier im Wettlauf mit Kriminalinspektorin Franziska Conte zu ermitteln. Als erneut ein Mensch in Gefahr schwebt, bündeln Geier und Conte kurzerhand ihre Kräfte.

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