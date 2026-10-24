oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Entertainment: »Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)«

Zwei Männer im Anzug hocken auf einer leuchtenden Stadtkarte mit rotem Pin.
© Nadine Rupp
Live: Wer gewinnt 100.000 Euro bei Joko & Klaas?
OE24 auf Google bevorzugen

Ungefiltert. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bringen mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ein spontanes Live-Event auf den Bildschirm. Der Drehort irgendwo in Deutschland bleibt bis kurz vor Start geheim. Am Showtag kann jeder aus dem Publikum spontan vorbeikommen, als Kandidat einsteigen und um 100.000 Euro quizzen. Im Spiel treten drei Personen gemeinsam an, um 25 Fragen zu bewältigen. Eine richtige Antwort bringt das Trio eine Stufe weiter. Bei einer falschen Antwort scheidet der jeweilige Spieler sofort aus und wird ersetzt; antwortet niemand, muss das gesamte Team gehen. Wer die 25. Frage knackt, nimmt die 100.000 Euro mit nach Hause.

PRO 7
20.15 UHR

Auch interessant

Zehntausende protestieren gegen Netanyahu-Regierung

Mit Einbruch der Nacht: Proteste in Paris eskalieren

Pensionistin finanziert Luxus-Seniorenresidenz mit TikTok-Videos

Zwei Männer in Anzügen stehen vor einem Koffer mit der Aufschrift "Hohe Gewinnsumme".
Joko Winterscheidt (l.); Klaas Heufer-Umlauf (r.) © Benedikt Müller

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sturm auf Kapitol: Joe Biden kritisiert Trump scharf

Entertainment: »Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)«

Prozess gegen Taylor-Swift-Attentäter beginnt Ende April

Highlights auf DISNEY+

TOP-FILME am Samstag

Jetzt wird das Model 3 noch sportlicher

»Ehrlich Brothers live! No Limits - Die große Stadionshow«

Preise für Luxushäuser stiegen 2023 stark an

Nächster Transfer-Schock für den FC Bayern München

»Tatort: Gottesgarten«