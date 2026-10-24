Entertainment: »Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)«

Live: Wer gewinnt 100.000 Euro bei Joko & Klaas?

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Ungefiltert. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bringen mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ein spontanes Live-Event auf den Bildschirm. Der Drehort irgendwo in Deutschland bleibt bis kurz vor Start geheim. Am Showtag kann jeder aus dem Publikum spontan vorbeikommen, als Kandidat einsteigen und um 100.000 Euro quizzen. Im Spiel treten drei Personen gemeinsam an, um 25 Fragen zu bewältigen. Eine richtige Antwort bringt das Trio eine Stufe weiter. Bei einer falschen Antwort scheidet der jeweilige Spieler sofort aus und wird ersetzt; antwortet niemand, muss das gesamte Team gehen. Wer die 25. Frage knackt, nimmt die 100.000 Euro mit nach Hause.

PRO 7

20.15 UHR