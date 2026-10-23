Highlights auf DISNEY+
Thriller: »Last Breath« mit Finn Cole, Chris Lemons, Woody Harrelson
Wahre Geschichte. In 100 Metern Tiefe reißt Chris' Sauerstoffkabel: Mit nur zehn Minuten Luft kämpft er auf dem Grund der Nordsee ums Überleben, während sein Team ein gewagtes Rettungsmanöver startet.
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Berührendes Drama: »As They Made Us – Ein Leben lang«
Eine geschiedene Mutter versucht, mit ihrer zerrütteten Familie Frieden zu schließen, während sie eine zweite Chance in der Liebe findet.
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