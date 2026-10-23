Kellerbrand in Ansfelden: Feuerwehr rettete Katzen

Bei einem Kellerbrand in Ansfelden konnten sich die Bewohner rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr brachte zwei Katzen aus dem stark verrauchten Wohnhaus in Sicherheit.

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Linz-Land. Bei einem Kellerbrand in Ansfelden sind am Donnerstagabend zwei Katzen von der Feuerwehr aus einem stark verrauchten Wohnhaus gerettet worden. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu dem Brand im Stadtteil Haid alarmiert. Im Keller eines Wohnhauses war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung breitete sich der Rauch im Gebäude aus.

Zwei Katzen aus verrauchten Räumen gerettet

Die Hausbewohner brachten sich selbstständig in Sicherheit und informierten die Einsatzkräfte darüber, dass sich noch zwei Katzen im Haus befanden. Den Feuerwehrleuten gelang es, beide Tiere aus dem Gebäude zu retten. Anschließend wurden die Katzen vorübergehend in einem Feuerwehrfahrzeug untergebracht und betreut, bevor sie ihren Besitzern übergeben werden konnten. Auch ein Hund eines betroffenen Bewohners wurde während des Einsatzes versorgt.

Brennholz erschwerte Löscharbeiten

Die Brandbekämpfung im Keller gestaltete sich aufgrund der starken Rauchentwicklung schwierig. Zusätzlich erschwerten größere Mengen an eingelagertem Brennholz die Löscharbeiten. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, mussten die Einsatzkräfte das Gebäude umfangreich belüften, um den Rauch aus den Räumlichkeiten zu entfernen.

Der Rettungsdienst untersuchte die Bewohner vorsorglich. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war jedoch bei keiner der betroffenen Personen erforderlich. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Traunuferstraße im betroffenen Bereich für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Ursache des Kellerbrandes war am Donnerstagabend noch unklar.