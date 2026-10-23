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Wahnsinn

DIESES Auto aus China brettert schräg über die Piste

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Auto fährt schräg auf einer Autobahn, als ob es seitlich "krabbelt".
© Car News china
Irre Fahrt auf Chinas Autobahn: Dieser XXL-SUV brettert wie ein Krebs im Schräggang und mit 100 km/h über die Piste.
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Dieses Video sorgt im Netz gerade für Kopfschütteln. Die Aufnahmen zeigen einen Luxus-SUV der chinesischen Marke Voyah, der völlig schräg über die Autobahn schießt.

Hinterachse völlig außer Kontrolle

Der 5,23-Meter-Gigant hat eigentlich eine mitlenkende Hinterachse, um wendiger zu sein. Doch die Technik spielte verrückt und blockierte die Hinterräder mitten bei der Fahrt im extremen Schrägwinkel.

Im Cockpit blinkte bereits die Warnleuchteg: Um nicht im Graben zu landen, musste der Fahrer aber das Lenkrad permanent um 90 Grad einschlagen und fuhr seelenruhig weiter.

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