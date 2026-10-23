Wahnsinn
DIESES Auto aus China brettert schräg über die Piste
Dieses Video sorgt im Netz gerade für Kopfschütteln. Die Aufnahmen zeigen einen Luxus-SUV der chinesischen Marke Voyah, der völlig schräg über die Autobahn schießt.
Hinterachse völlig außer Kontrolle
Der 5,23-Meter-Gigant hat eigentlich eine mitlenkende Hinterachse, um wendiger zu sein. Doch die Technik spielte verrückt und blockierte die Hinterräder mitten bei der Fahrt im extremen Schrägwinkel.
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Im Cockpit blinkte bereits die Warnleuchteg: Um nicht im Graben zu landen, musste der Fahrer aber das Lenkrad permanent um 90 Grad einschlagen und fuhr seelenruhig weiter.
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