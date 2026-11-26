ÖAMTC-Warnung
Achtung Falschparker: Jetzt wird es richtig teuer!
Volle Einkaufsstraßen, überfüllte Parkplätze und jede Menge Zeitdruck: Gerade in der Vorweihnachtszeit steigt die Verlockung, das eigene Auto kurz an einer verbotenen Stelle abzustellen. Der ÖAMTC warnt daher eindringlich vor unüberlegten Parkmanövern, die schnell mit einer Abschleppung enden können. Besonders kritisch sind Bereiche, in denen Zufahrten, Rettungswege oder Halteverbote betroffen sind.
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Ob ein falsch abgestelltes Fahrzeug tatsächlich entfernt wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wer etwa Ausfahrten blockiert, den Verkehr behindert, wichtige Verkehrsflächen besetzt oder gar andere gefährdet, muss damit rechnen, dass sein Auto abgeschleppt wird. Und das kann richtig ins Geld gehen: In Wien wurden die Gebühren für behördlich veranlasste Abschleppungen mit 1. November auf 355 Euro angehoben. Obendrauf kommen noch die Gebühr für die Verwahrung am Abschleppplatz in Simmering (13 Euro pro Tag für Pkw) sowie die Strafe wegen verkehrsbehindernden Parkens (in der Regel 100 Euro)
"Falschparken lohnt sich einfach nicht: Alle Kosten einkalkuliert, landet man am Ende schnell bei rund 500 Euro", rechnet Nikolaus Authried aus der ÖAMTC-Rechtsberatung vor und betont: "Jede noch so teure Parkgarage ist günstiger als eine Abschleppung." Der Mobilitätsclub rät daher, Verkehrszeichen genau zu beachten und auch bei hektischen Besorgungen keine Ausnahmen zu machen. Ein paar Minuten Parkplatzsuche sind weit günstiger als ein leerer Stellplatz samt hoher Rechnung.
Wann und wo akute Abschleppgefahr droht
Eine Abschleppung kann also schneller passieren, als man denkt. Das sind laut ÖAMTC die gängigsten Fälle:
- Abstellen in einem Halte- und Parkverbot mit Zusatz "Abschleppzone"
- Parken in einer Ladezone
- Verstellen einer Hauseinfahrt oder Abstellen in Taxizonen
- (Potenzielle) Behinderung von öffentlichen Verkehrsmitteln, z. B. auf Schienenstraßen oder bei Bushaltestellen
- Unrechtmäßiges Parken auf Parkplätzen, die Personen mit Behinderungen vorbehalten oder für andere Berechtigte reserviert sind (z. B. Botschaftsangehörige)
- Auch auf Durchzugsstraßen, etwa dem Wiener Gürtel, wo zu Verkehrsspitzenzeiten ein Halteverbot gilt, wird bei Missachtung rigoros abgeschleppt.
- Stichwort Besitzstörung: Auch wenn privat veranlasste Abschleppungen aufgrund der strengen Rechtsprechung mittlerweile die absolute Ausnahme sind, sollte man vorsichtig sein: Wer unerlaubt auf einer privaten Fläche parkt, riskiert eine Klage, bei der im günstigsten Fall bereits Kosten von gut 200 Euro drohen.
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