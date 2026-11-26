Wer in den kommenden Wochen mit dem Auto unterwegs ist, sollte beim Parken besonders genau hinschauen. Schon eine kleine Unachtsamkeit kann mehrere hundert Euro Strafe mit sich ziehen.

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Volle Einkaufsstraßen, überfüllte Parkplätze und jede Menge Zeitdruck: Gerade in der Vorweihnachtszeit steigt die Verlockung, das eigene Auto kurz an einer verbotenen Stelle abzustellen. Der ÖAMTC warnt daher eindringlich vor unüberlegten Parkmanövern, die schnell mit einer Abschleppung enden können. Besonders kritisch sind Bereiche, in denen Zufahrten, Rettungswege oder Halteverbote betroffen sind.

Ob ein falsch abgestelltes Fahrzeug tatsächlich entfernt wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wer etwa Ausfahrten blockiert, den Verkehr behindert, wichtige Verkehrsflächen besetzt oder gar andere gefährdet, muss damit rechnen, dass sein Auto abgeschleppt wird. Und das kann richtig ins Geld gehen: In Wien wurden die Gebühren für behördlich veranlasste Abschleppungen mit 1. November auf 355 Euro angehoben. Obendrauf kommen noch die Gebühr für die Verwahrung am Abschleppplatz in Simmering (13 Euro pro Tag für Pkw) sowie die Strafe wegen verkehrsbehindernden Parkens (in der Regel 100 Euro)

"Falschparken lohnt sich einfach nicht: Alle Kosten einkalkuliert, landet man am Ende schnell bei rund 500 Euro", rechnet Nikolaus Authried aus der ÖAMTC-Rechtsberatung vor und betont: "Jede noch so teure Parkgarage ist günstiger als eine Abschleppung." Der Mobilitätsclub rät daher, Verkehrszeichen genau zu beachten und auch bei hektischen Besorgungen keine Ausnahmen zu machen. Ein paar Minuten Parkplatzsuche sind weit günstiger als ein leerer Stellplatz samt hoher Rechnung.

Wann und wo akute Abschleppgefahr droht

Eine Abschleppung kann also schneller passieren, als man denkt. Das sind laut ÖAMTC die gängigsten Fälle: