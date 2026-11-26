Vom Volkstheater bis zu den Wiener Festwochen müssen zahlreiche Kulturinstitutionen künftig mit weniger Geld auskommen. Für den beliebten Kultursommer reicht das Geld überhaupt nicht mehr.

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Die angespannte Finanzlage der Stadt trifft nun auch die Wiener Kulturszene mit voller Wucht. Während zahlreiche Theater und Festivals im kommenden Jahr mit weniger Geld auskommen müssen, werden einzelne Kulturangebote sogar ausgesetzt oder ganz eingestellt. Im Interview mit der APA hat Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) erstmals konkrete Details zu den Sparmaßnahmen in ihrem Ressort genannt. Mit 338 Millionen Euro fällt der Budgetvoranschlag für 2027 um 4,4 Prozent geringer aus als jener für das laufende Jahr. Weil allerdings die Ausgaben für einige Einrichtungen automatisch steigen, müssen insgesamt 31 Millionen Euro eingespart werden. Ursprünglich wären es sogar 94 Millionen Euro gewesen. "Die Stadt darf nicht insolvent werden!", betont Kaup-Hasler.

Kultureuro hätte 50 Millionen Euro gebracht

Um die Einschnitte abzufedern, hat die Stadträtin mehrere Möglichkeiten für zusätzliche Einnahmen geprüft. Dazu zählten die Wiedereinführung der ORF-Länderabgabe und der mittlerweile verworfene Kultureuro. "Das wäre ein Solidaritätsbeitrag von 12,5 Prozent auf alle Tickets gewesen", erklärt Kaup-Hasler. Mindestens 50 Millionen Euro wären dadurch für die Kultur zur Verfügung gestanden. Der Bund habe allerdings damit gedroht, sich aus sämtlichen Kofinanzierungen zurückzuziehen.

Drei Millionen Euro weniger für große Bühnen

Um einen flächendeckenden Kahlschlag zu verhindern, sollen finanziell besser aufgestellte Einrichtungen einen größeren Sparbeitrag leisten. Das Theater in der Josefstadt, das Volkstheater und das Theater der Jugend erhalten jeweils acht Prozent weniger Geld von der Stadt, wodurch insgesamt drei Millionen Euro eingespart werden.

Besonders bitter ist die Nachricht für das Volkstheater, das auch vom Bund fünf Prozent weniger Geld bekommt. Insgesamt fehlen dem Haus 2027 damit knapp 1,4 Millionen Euro. "Die Kürzungen von Bund und Stadt Wien haben mich in ihrer Massivität und Kurzfristigkeit überrascht", erklärt der künstlerische Direktor Jan Philipp Gloger. Ausgerechnet nach einer erfolgreichen ersten Spielzeit unter seiner Leitung mit einem Besucherplus von 19 Prozent auf der großen Bühne muss das Haus nun sparen. Während das laufende Programm wie geplant stattfinden soll, bereitet der Direktion die Saison 2027/28 große Sorgen.

Aus für den Kultursommer

Kulturstadträtin Kaup-Hasler: "Dieses Budget macht es mir nicht möglich, den Kultursommer weiterzuführen." © Kultursommer Wien, Foto: Judith

Auch die Wiener Symphoniker müssen mit 1,6 Millionen Euro weniger auskommen, bei den Wiener Festwochen werden 1,5 Millionen Euro gestrichen. Das Festival ImPulsTanz und die Viennale verlieren jeweils acht Prozent ihrer Fördermittel, Wien Modern 100.000 Euro und der Filmfonds Wien eine Million Euro. "Da kommen wir in die Zone des Schmerzes", sagt Kaup-Hasler mit Blick auf zwei besonders einschneidende Maßnahmen.

Die Klima Biennale wird vorerst ausgesetzt. Noch härter trifft es den Kultursommer, der gänzlich eingestellt wird. Dadurch spart die Stadt vier Millionen Euro. "Er hat erwiesenermaßen Menschen erreicht, die noch nie mit Kultur etwas zu tun hatten, was ich wichtig finde", bedauert Kaup-Hasler. Auch die Verleihung der Kulturpreise der Stadt Wien dürfte für ein Jahr ausgesetzt werden. Der Altstadterhaltungsfonds wird erneut nicht dotiert.

Mehrere Gratisangebote bleiben erhalten

Der Eintritt in die Dauerausstellung des Wien Museums bleibt ebenso kostenlos wie der Besuch des Popfests, der O-Töne und des Volxkinos. Auch die Arbeitsstipendien und mehrjährigen Förderungen für die freie Kulturszene bleiben bestehen. Die Eröffnungen des brut und des Atelierhauses im Otto-Wagner-Areal sind weiterhin für 2027 geplant, jene des Zentrums für Kinderkultur in Floridsdorf für 2028.

Wie lange die Kulturszene mit den finanziellen Einschränkungen leben muss, kann die Stadträtin noch nicht abschätzen. Betroffen sind jedenfalls die kommenden zwei Jahre. "Ich weiß, dass es Aufschreie geben wird. Das verstehe ich", räumt Kaup-Hasler ein und wirbt um Verständnis für die Sparmaßnahmen.

FPÖ spricht von kulturpolitischem Kahlschlag

"Mit diesem brutalen Kahlschlag hat Wien als Kulturweltstadt abgedankt", kritisiert FPÖ-Kultursprecher Lukas Brucker. Der Landtagsabgeordnete macht die SPÖ für die finanzielle Misere verantwortlich und warnt vor den Folgen der Einsparungen. "Hier stehen nicht nur Kulturangebote und tausende Arbeitsplätze, sondern auch das historische Erbe unserer Stadt auf dem Spiel", so Brucker. Besonders kritisch sieht der Freiheitliche die weitere Förderung der Wiener Festwochen, denen er politische Agitation vorwirft.