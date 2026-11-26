Schnäppchenjäger in Wien dürfen sich pünktlich zum Start der Weihnachtssaison über ein neues Shopping-Highlight freuen! Am 26. November 2026 eröffnete TK Maxx seinen komplett erweiterten Flagship Store auf der Mariahilfer Straße 77/79 – und der bricht mit über 4.300 Quadratmetern alle bisherigen Rekorde.

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Rechtzeitig vor dem großen Run auf die Weihnachtsgeschenke wurde der beliebte Standort auf der Wiener Einkaufsmeile umfassend umgebaut und die bisherige Verkaufsfläche kurzerhand verdoppelt. Damit ist die Filiale nicht nur der mit Abstand größte TK Maxx Store Österreichs, sondern reiht sich auch unter die größten Standorte des Unternehmens in ganz Europa ein.

Für Kunden bedeutet der Ausbau vor allem eines: Noch mehr Platz für die Schatzsuche nach Designer-Schnäppchen. Über 130.000 Produkte warten ab sofort unter einem Dach darauf, von Shopping-Fans entdeckt zu werden.

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Designer-Schnäppchen bis zu 60 Prozent günstiger

Wer für die Bescherung noch Geschenke für Familie und Freunde, kleine Aufmerksamkeiten oder besondere Überraschungen sucht, findet im neuen Mega-Store ein riesiges Aufgebot für jeden Geschmack. Das Sortiment reicht von angesagten Fashion-Brands und internationalen Designer-Labels über Beauty-Favoriten und Interior-Schätze bis hin zu Wohnaccessoires und Spielzeug.

Der große Anziehungspunkt für Preisbewusste bleibt das bekannte Versprechen vom Off-Price-Retailer: Alle Marken-Highlights werden bis zu 60 Prozent günstiger als der unverbindliche Verkaufspreis angeboten. Möglich wird das durch ein internationales Netzwerk an Einkäufern, das ganzjährig auf der ganzen Welt unterwegs ist, um Top-Marken aufzuspüren und direkt einzukaufen – die erzielten Preisvorteile wandern anschließend direkt an die Kunden weiter.

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Tausende neue Einzelstücke

Langweilig wird es auf den mehr als 4.300 Quadratmetern garantiert nicht, denn das Sortiment wechselt im Rekordtempo. Mehrmals pro Woche werden tausende neue Einzelstücke angeliefert, sodass es jeden Tag neue Schätze zu entdecken gibt und kein Besuch im Store dem anderen gleicht.

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Die wichtigsten Fakten zum neuen TK Maxx Flagship Store