Von Wintermänteln bis Luxuspflege: Die Black Week verspricht hohe Rabatte. Wir zeigen, bei welchen Shops sich ein Blick lohnt – und wo der größte Nachlass nicht immer das beste Angebot ist.

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Ein Mantel mit 70 Prozent Rabatt, das Lieblingsparfum im Sale, dazu ein Lippenstift, den man eigentlich gar nicht gesucht hat: Die Black Week ist längst mehr als ein einzelner Shoppingtag. Am Freitag, 27. November, ist Black Friday, doch viele Shops haben ihre Aktionen bereits gestartet. Mode und Kosmetik stehen jedes Jahr besonders weit oben auf den Einkaufslisten. Die entscheidende Frage lautet: Was kostet dein Wunschprodukt am Ende tatsächlich?

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Diese Fashion-Käufe lohnen sich

Der beste Black-Friday-Kauf ist oft einer, den du schon länger geplant hast: ein gut sitzender Wintermantel, hochwertige Stiefel, eine Jeans in deiner bewährten Passform oder ein Strickteil, das du auch nächstes Jahr noch tragen willst. Gerade bei teureren Teilen machen 20 oder 30 Prozent einen spürbaren Unterschied. Prüfe trotzdem Material und Verarbeitung – ein günstiges Preisschild macht aus einem Fehlkauf noch lange kein Schnäppchen.

Mango Österreich bewirbt ausgewählte Mode mit bis zu 50 Prozent Rabatt.

Bei Zalando läuft die Black Friday Week mit bis zu 70 Prozent auf viele Styles. Dort kannst du gezielt nach Marke und Größe suchen, wenn du bestimmte Boots oder einen Mantel bereits im Auge hast.

H&M Österreich bietet ausgewählte Artikel mit bis zu 70 Prozent Rabatt an. Die Höchstrabatte gelten jeweils für einzelne Teile, nicht für das gesamte Sortiment.

Wer einen größeren Wintereinkauf plant, sollte Peek & Cloppenburg prüfen: Dort gibt es 25 Prozent auf gekennzeichnete Herbst- und Winterartikel, allerdings erst ab 129 Euro Einkaufswert. Die Aktion läuft online und in den Stores bis 30. November.

Beauty: Hier lohnt sich der Preisvergleich besonders

Bei Beauty sind Produkte interessant, die du bereits kennst und regelmäßig nachkaufst: dein Parfum, deine Foundation in der richtigen Nuance oder deine bewährte Haarpflege. Vergleiche bei Düften immer dieselbe Flaschengröße und Konzentration. Eau de Toilette, Eau de Parfum und Refill sind unterschiedliche Angebote – auch wenn sie auf den ersten Blick ähnlich aussehen.

Für Düfte und Luxuspflege lohnt sich ein Blick auf ALINA Cosmetics: Die österreichische Online-Parfümerie bewirbt in ihrer Black Friday Week bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte. Douglas bietet vom 21. bis 25. November Beauty-Card-Mitgliedern 25 Prozent auf viele Artikel. Vom 26. bis 30. November ist eine weitere Aktion mit 25 Prozent auf viele Artikel angekündigt.

So erkennst du einen guten Deal

Suche zuerst genau das Produkt, das du kaufen möchtest, und vergleiche dann Modell, Größe und gegebenenfalls Farbton bei mehreren Shops. Rechne Versand und mögliche Rücksendekosten dazu. Bei Beauty-Produkten hilft außerdem der Preis pro 100 Milliliter.

Schau auch auf den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage: Er muss bei beworbenen Preisermäßigungen grundsätzlich als Vergleich angegeben werden. Selbst ein korrekt ausgewiesener Rabatt bedeutet aber noch nicht, dass der Shop den günstigsten Preis am Markt bietet.

Fazit: Die interessantesten Käufe sind geplante Wishlist-Pieces und Beauty-Favoriten, die du sicher nachkaufst. Der beste Shop ist der, bei dem dein Wunschprodukt am Ende am wenigsten kostet – unabhängig von der großen Prozentzahl auf der Startseite.