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Jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage: Welchen Beauty-Adventkalender gönne ich mir diesmal? Die Auswahl ist riesig, viele Modelle sind ziemlich teuer und nicht immer überzeugt der Inhalt. Dieses Jahr ist der Maybelline New York Adventkalender 2026 mein Favorit. Er hat nämlich nicht nur 24, sondern gleich 31 Türchen – und ist bei Amazon aktuell sogar im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich.

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31 Türchen voller Beauty-Vorfreude

Was mich an diesem Adventkalender besonders begeistert? Die Überraschungen hören nicht schon am 24. Dezember auf. Stattdessen kannst du bis Silvester jeden Tag ein weiteres Türchen öffnen.

Maybelline New York gehört für viele Beauty-Fans längst zur festen Make-up-Routine. Die Marke ist vor allem für Mascara, Lippenprodukte und Teint-Make-up bekannt. Welche Produkte und Größen tatsächlich im Kalender enthalten sind, kannst du vor dem Kauf in der Produktbeschreibung nachsehen.

Gerade wenn du gerne neue Beauty-Produkte ausprobierst, ist ein solcher Kalender eine schöne Möglichkeit, etwas Abwechslung in deine Schminkroutine zu bringen.

© Maybelline

Jetzt sogar reduziert: Darum finde ich das Angebot spannend

Beauty-Adventkalender können schnell teuer werden. Deshalb achte ich nicht nur auf die Marke, sondern auch darauf, was ich für mein Geld bekomme.

31 Türchen und ein aktuelles Early-Black-Friday-Angebot machen den Maybelline-Adventkalender für mich besonders interessant.

Mein Favorit für die Weihnachtszeit

Ob du dich selbst beschenken möchtest oder noch eine Überraschung für deine beste Freundin suchst: Ein Beauty-Adventkalender mit 31 Türchen ist eine schöne Alternative zu den klassischen Modellen.

Mir gefällt vor allem die Idee, auch zwischen Weihnachten und Silvester noch jeden Morgen eine kleine Beauty-Überraschung auszupacken.

Mein Fazit: Der Maybelline New York Adventkalender 2026 steht dieses Jahr ganz oben auf meiner Liste. Die zusätzlichen Türchen und das aktuelle Amazon-Angebot machen ihn für mich besonders reizvoll. Vor dem Kauf lohnt sich trotzdem ein kurzer Blick auf den Inhalt und den tatsächlichen Rabatt.

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