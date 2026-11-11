Singles' Day: Diese Beauty-Produkte kaufe ich mir heute

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Der Singles' Day ist da und ich habe mich für euch durch die Beauty-Angebote auf Amazon geklickt! Dabei habe ich nicht nur spannende Deals entdeckt, sondern auch einige meiner absoluten Lieblingsprodukte, die ich schon seit Längerem verwende und jetzt unbedingt nachkaufen möchte. Von meiner liebsten Mascara über meine Haarpflege-Essentials bis hin zu meinem absoluten Lieblingsduft: Das sind die neun Beauty-Produkte, die auf meiner Shopping-Liste stehen.

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Der 11. November ist für mich die perfekte Gelegenheit, meine Beauty-Vorräte wieder aufzufüllen. Denn seien wir ehrlich: Die Produkte, die man wirklich liebt, gehen meistens genau dann leer, wenn man sie am dringendsten braucht.

Deshalb nutze ich Shopping-Aktionen wie den Singles' Day besonders gerne, um meine bewährten Favoriten nachzukaufen. Natürlich habe ich auch ein paar neue Produkte entdeckt, die ich schon länger ausprobieren möchte.

Ich habe mich für euch durch die Amazon-Angebote geklickt und meine persönliche Beauty-Shopping-Liste zusammengestellt. Vielleicht ist ja auch für euch der eine oder andere Favorit dabei!

1. Maybelline Sky Tubes Mascara: Meine Lieblingsmascara muss wieder her!

© Maybelline

Eine gute Mascara ist für mich das absolute Must-have in jeder Make-up-Routine. Die Maybelline Sky Tubes Mascara gehört zu den Produkten, die ich immer wieder verwende und deshalb regelmäßig nachkaufe.

Ich liebe es, wenn meine Wimpern schön lang und definiert aussehen, ohne dass ich dafür unzählige Schichten Mascara auftragen muss. Genau deshalb gefällt mir die spezielle Tubing-Technologie, die die Wimpern umhüllt und für einen ausdrucksstarken Augenaufschlag sorgen soll.

Da meine Mascara ohnehin bald wieder leer ist, landet sie direkt auf meiner Singles'-Day-Shopping-Liste.

2. Real Techniques Everyday Essentials: Zeit für ein neues Pinselset!

© REAL TECHNIQUES

Die Make-up-Pinsel von Real Techniques verwende ich schon seit Jahren und bin wirklich ein großer Fan davon. Gerade für mein tägliches Make-up greife ich immer wieder zu diesen Pinseln.

Deshalb möchte ich mir jetzt endlich ein neues Set gönnen. Das Everyday Essentials Set enthält verschiedene Pinsel für Foundation, Rouge und Lidschatten sowie den beliebten Miracle Complexion Sponge.

Besonders praktisch finde ich, dass man damit eigentlich schon die wichtigsten Tools für einen kompletten Make-up-Look beisammenhat.

Für mich ist der Singles' Day jedenfalls der perfekte Anlass, mein altes Pinselset auszutauschen.

3. L'Oréal Revitalift Filler: Dieses Pflegeset möchte ich ausprobieren

Ich liebe es, neue Hautpflegeprodukte auszuprobieren, besonders wenn sie der Haut einen schönen Glow verleihen sollen. Deshalb hat mich das Revitalift Filler Set von L'Oréal Paris sofort angesprochen.

© L'Oreal Paris

Im Set enthalten sind ein Hyaluron-Peptid-Serum und zwei Glass Skin Hydrogel Glow Masken. Die Kombination klingt für mich nach dem perfekten Selfcare-Abend.

Gerade jetzt, wenn die Temperaturen sinken und meine Haut mehr Pflege braucht, finde ich feuchtigkeitsspendende Produkte besonders interessant.

Das Set steht deshalb ganz oben auf meiner Liste der Beauty-Neuentdeckungen.

4. NEQI Opulent Oil: Mein Haaröl wird nachgekauft

Ein gutes Haaröl darf bei meiner Haarpflege einfach nicht fehlen. Das NEQI Opulent Oil gehört zu den Produkten, zu denen ich immer wieder greife.

© Neqi

Ich verwende Haaröl besonders gerne in den Längen und Spitzen, damit meine Haare geschmeidiger aussehen und einen schönen Glanz bekommen.

Die Kombination aus Arganöl und Hemisqualan soll Frizz reduzieren und trockene Haarspitzen pflegen, ohne das Haar zu beschweren.

Da ich solche Pflegeprodukte täglich verwende, ist das Haaröl für mich ein klassischer Restock-Kandidat.

5. L'Oréal Elvital Glycolic Gloss: Meine Haarpflege-Routine bekommt Nachschub

Wenn es um Haarpflege geht, liebe ich Produkte, die meinen Haaren einen schönen Glanz verleihen. Deshalb steht auch das L'Oréal Elvital Glycolic Gloss Set auf meiner Shopping-Liste.

© L'Oreal Paris

Die Serie mit Glykolsäure ist speziell für glanzloses Haar entwickelt worden und soll die Haaroberfläche glätten.

Besonders praktisch finde ich, dass das Set gleich Shampoo, Spülung und die 5-Minuten-Haarlaminierung enthält.

Ich mag es, wenn meine Haarpflegeprodukte aufeinander abgestimmt sind. Deshalb ist das Set für mich eine schöne Gelegenheit, meine Routine wieder aufzufüllen.

6. Biodance Collagen Peptides Eye Cream: Diese Augencreme möchte ich testen

Koreanische Hautpflege interessiert mich schon länger, deshalb habe ich auch die Biodance Collagen Peptides Eye Cream auf meine Liste gesetzt.

© Biodance

Die Augencreme enthält Kollagenpeptide und soll die empfindliche Augenpartie pflegen sowie das Erscheinungsbild feiner Linien verbessern.

Gerade Augenpflege ist ein Schritt, dem ich in meiner Beauty-Routine gerne mehr Aufmerksamkeit schenken möchte.

Ich bin gespannt, wie sich die Creme anfühlt und ob sie sich gut in meine tägliche Pflege integrieren lässt.

7. Beauty of Joseon Red Bean Mask: Ein bisschen K-Beauty für zu Hause

Ich bin ein großer Fan von gemütlichen Selfcare-Abenden und probiere dabei gerne neue Gesichtsmasken aus. Die Red Bean Cooling Pore Mask von Beauty of Joseon hat es mir besonders angetan.

© Beauty of Joseon

Die Maske enthält einen Extrakt aus roten Bohnen und soll die Poren reinigen sowie überschüssigen Talg und abgestorbene Hautschüppchen entfernen.

Besonders spannend finde ich die Kombination aus klärender Pflege und sanftem Peeling.

Für mich ist das genau die Art von Produkt, die ich mir gerne zwischendurch gönne, wenn ich meiner Haut etwas mehr Aufmerksamkeit schenken möchte.

8. Mugler Alien: Mein absoluter Lieblingsduft!

Wenn es einen Duft gibt, den ich immer wieder nachkaufe, dann ist es Alien von Mugler. Für mich ist das einfach einer dieser Düfte, die nie langweilig werden.

© Mugler

Ich liebe die intensive, warme und gleichzeitig elegante Duftkomposition. Die Mischung aus blumigen Noten, holzigen Akzenten und Amber macht Alien für mich zu einem ganz besonderen Parfum.

Es ist einer dieser Düfte, zu denen ich immer wieder zurückkomme, egal wie viele neue Parfums ich zwischendurch ausprobiere.

Deshalb nutze ich Shopping-Aktionen besonders gerne, um mir einen neuen Flakon zu sichern. Mein Lieblingsduft darf schließlich nicht ausgehen!

9. Rituals Beauty Adventskalender 2026: Den möchte ich mir dieses Jahr gönnen!

Ich liebe Adventskalender – besonders, wenn sich hinter den Türchen kleine Beauty-Überraschungen verstecken.

© Rituals

Der Rituals Classic Beauty Adventskalender 2026 steht deshalb dieses Jahr ganz oben auf meiner Wunschliste.

Mit 24 verschiedenen Überraschungen aus den Bereichen Körperpflege, Bad und Zuhause bietet der Kalender eine schöne Mischung für die Adventszeit.

Ich finde es besonders schön, im Dezember jeden Morgen eine kleine Überraschung auszupacken und dabei vielleicht auch neue Lieblingsprodukte zu entdecken.

Der Kalender ist für mich also weniger ein klassischer Restock, sondern etwas, das ich mir dieses Jahr einfach gönnen möchte.

Hinweis: Für diesen Adventskalender lag in den bereitgestellten Amazon-Angaben noch kein bestätigtes Aktionsangebot vor.

Mein Fazit: Singles' Day ist für mich vor allem Restock-Day!

Ich nutze den Singles' Day am liebsten, um meine Beauty-Favoriten nachzukaufen. Denn gerade bei Produkten, die ich ohnehin regelmäßig verwende, lohnt es sich, nach guten Angeboten Ausschau zu halten.

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