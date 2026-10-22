Victoria’s Secret-Blowout: Diese Rundbürste ist mein Geheimtipp!

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Großes Volumen, glänzende Wellen und dieser unverwechselbare Bombshell-Look: Die Haare der Victoria’s Secret Angels sind der Inbegriff von Glamour! Auch 2026 ist der legendäre Supermodel-Blowout einer unserer liebsten Beauty-Trends. Und wir haben gute Nachrichten für alle, die von einer Mähne wie auf dem Victoria’s-Secret-Laufsteg träumen: Ein passender Styler muss kein Vermögen kosten. Schon für rund 50 Euro kannst du dir den angesagten Look nach Hause holen!

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Angel Hair: Diesen Beauty-Look wollen wir jetzt alle!

Wenn wir an die Victoria’s Secret Angels denken, haben wir sofort Bilder von glamourösen Laufsteg-Auftritten, strahlendem Make-up und natürlich jeder Menge Volumen im Kopf.

Supermodels wie Adriana Lima, Alessandra Ambrosio und Candice Swanepoel haben den ikonischen Victoria’s-Secret-Look über Jahre geprägt. Und auch 2026 lieben wir diese Mischung aus Hollywood-Glamour und mühelos schönen Haaren.

Das Geheimnis des sogenannten Bombshell-Blowouts? Ein voluminöser Ansatz, große, weiche Wellen und Spitzen, die bei jeder Bewegung schwungvoll fallen.

© FilmMagic

Die Frisur sieht aus, als hätten wir gerade Stunden beim Starfriseur verbracht – wirkt dabei aber wunderbar locker und natürlich.

Der 50-Euro-Styler für deinen ganz persönlichen Angel-Moment

Für diesen Traumlook brauchst du zum Glück kein sündhaft teures Luxusgerät.

Die gute Nachricht für alle Beauty-Liebhaberinnen: Für einen glamourösen Blowout muss es nicht unbedingt ein sündhaft teures Stylinggerät sein.

Der Revlon Salon One-Step Hair Dryer and Volumiser kombiniert Haartrockner und Volumenbürste in einem Gerät. Damit lassen sich die Haare gleichzeitig trocknen und in Form bringen.

Besonders interessant ist der Styler für mittellanges bis langes Haar. Die Bürste hilft dabei, den Ansatz anzuheben, die Längen zu glätten und den Spitzen einen schönen Schwung zu verleihen.

Dank Ionen- und Keramiktechnologie ist das Gerät darauf ausgelegt, ein geschmeidiges Styling zu unterstützen.

Wir finden: Genau so einen unkomplizierten Beauty-Helfer wünschen wir uns für unsere morgendliche Haar-Routine!

Ob für die nächste Date-Night, einen Mädelsabend oder einfach einen richtig guten Hair Day – mit etwas Übung wird aus deiner täglichen Stylingroutine ein kleiner Beauty-Moment.

© Getty Images for Victoria's Secret

Revlon Salon One-Step Hair Dryer and Volumiser with Comb for Separating © Revlon

So gelingt der Victoria’s-Secret-Blowout zu Hause

Der wichtigste Trick für den Angel-Look ist Volumen direkt am Ansatz. Verwende zunächst einen Hitzeschutz und arbeite bei Bedarf etwas Volumenschaum ins handtuchtrockene Haar ein.

Teile deine Haare anschließend in größere Partien und style sie Strähne für Strähne mit deiner Rund- oder Warmluftbürste. Drehe die Längen dabei leicht ein und lasse sie kurz auskühlen, bevor du sie wieder löst.

Für besonders viel Schwung kannst du die warmen Strähnen zusätzlich auf große Klettwickler drehen.

Zum Schluss die Haare vorsichtig mit den Fingern auflockern, etwas Haarspray verwenden – fertig ist dein persönlicher Bombshell-Moment!

Unser Beauty-Fazit: Supermodel-Vibes müssen nicht teuer sein

Wir lieben Frisuren, die sofort für einen glamourösen Auftritt sorgen. Und der Victoria’s-Secret-Blowout gehört definitiv dazu!

Das Beste: Der Look funktioniert nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch im Alltag. Mit dem richtigen Stylingtool, etwas Geduld und den passenden Handgriffen kannst du deinen Haaren einen wunderschönen, federnden Schwung verleihen.

Für uns steht fest: Wer 2026 von Angel Hair träumt, braucht keinen Luxus-Styler für mehrere Hundert Euro. Schon ein gutes Modell um 50 Euro kann der erste Schritt zum glamourösen Victoria’s-Secret-Blowout sein! Und der Revlon Salon One-Step Hair Dryer and Volumiser ist genau so ein Stylinghelfer!

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