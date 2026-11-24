E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ob fruchtig-süß, sinnlich-verführerisch oder elegant und zeitlos – ein Parfum unterstreicht deine Persönlichkeit und verleiht jedem Look das gewisse Etwas. Wir haben die schönsten Designer-Düfte und passende Black-Friday-Deals für dich herausgesucht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein neues Jahr ist die perfekte Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren – warum also nicht mit einem neuen Lieblingsduft starten? Gerade rund um den Black Friday lohnt es sich, nach hochwertigen Parfums Ausschau zu halten. Ob als Weihnachtsgeschenk für einen besonderen Menschen oder als kleines Luxus-Upgrade für dich selbst: Diese sechs Düfte solltest du dir genauer ansehen.

Mugler Alien Pulp – fruchtig und verführerisch

© Mugler

Du liebst süße, fruchtige Düfte mit einer außergewöhnlichen Note? Dann könnte Alien Pulp von Mugler dein neuer Favorit werden. Saftige Himbeere trifft auf cremigen Jasmin und luftigen Moschus. Das Ergebnis ist eine verspielte, feminine Duftkomposition mit Charakter. Auch der skulpturale, nachfüllbare Flakon in Rosa ist ein echter Hingucker.

Giorgio Armani Stronger With You Intensely – warm und sinnlich

© Giorgio Armani

Dieser Herrenduft ist wie gemacht für die kalte Jahreszeit. Warme Vanille, süße Toffee-Noten und würzige Akzente sorgen für einen intensiven, sinnlichen Duftcharakter. Besonders schön für romantische Abende, festliche Anlässe oder als Weihnachtsgeschenk für deinen Lieblingsmenschen.

Mugler Angel Nova – selbstbewusst und feminin

© Mugler

Du möchtest mit deinem Duft auffallen? Angel Nova vereint fruchtige Himbeere mit floralen Rosennoten und einer holzigen Basis. Die außergewöhnliche Komposition wirkt modern, feminin und selbstbewusst. Der ikonische, nachfüllbare Sternflakon in kräftigem Pink macht sich außerdem wunderbar auf deinem Schminktisch.

Diesel Loverdose – geheimnisvoll und verführerisch

© Diesel

Wer orientalisch-blumige Düfte liebt, sollte sich Loverdose genauer ansehen. Lakritz, Vanille und florale Akzente verleihen dem Parfum eine süße, geheimnisvolle Note. Der violette Flakon in Herzform passt perfekt zum romantischen Charakter des Duftes. Ideal für besondere Abende und aufregende Dates.

Billie Eilish – ein Traum für Vanille-Liebhaberinnen

© Billie Eilish

Wenn du süße Gourmand-Düfte liebst, könnte dieses Parfum genau das Richtige für dich sein. Cremige Vanille, Kakao und warme Moschusnoten sorgen für ein gemütliches, sinnliches Dufterlebnis. Besonders im Winter passt die warme Komposition hervorragend. Der goldfarbene Flakon ist zudem ein echtes Design-Highlight.

Boss Alive – elegant und zeitlos

© Boss

Du suchst einen Duft, der dich sowohl ins Büro als auch zum Dinner begleitet? Boss Alive verbindet fruchtige Apfelnoten mit warmer Vanille und elegantem Sandelholz. Die harmonische Komposition wirkt feminin, modern und stilvoll – ein vielseitiger Begleiter für jeden Tag.

Welches Parfum passt zu dir?

Ob du dich 2027 von deiner verspielten, sinnlichen oder eleganten Seite zeigen möchtest: Dein Duft darf genauso individuell sein wie du selbst. Der Black Friday bietet eine schöne Gelegenheit, deine Parfum-Sammlung zu erweitern, einen neuen Signature-Duft zu entdecken oder bereits die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Vergleiche vor dem Kauf auch die unterschiedlichen Flakongrößen und den jeweiligen Preis pro Milliliter – so findest du das passende Angebot für dich.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.