Diese Beauty-Adventkalender will ich mir dieses Jahr kaufen!

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24 Türchen voller Beauty-Überraschungen? Ja, bitte! Die Vorfreude auf Weihnachten ist doch gleich viel schöner, wenn jeden Morgen ein kleines Geschenk wartet. Bei Marionnaud gibt es dieses Jahr drei Adventkalender, die besonders Lust auf die Weihnachtszeit machen. Von süßen Überraschungen für kleine Beauty-Fans bis hin zu luxuriöser Hautpflege ist alles dabei.

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Wer seinen Lieblingskalender entdeckt, sollte schnell sein. Denn gerade die schönsten Beauty-Adventkalender sind oft schon vor dem ersten Dezember ausverkauft.

1. Marionnaud Beauty-Adventkalender: Den hätte ich am liebsten selbst!

Preis: 59,99 Euro

Okay, dieser Kalender hat es uns wirklich angetan! Denn hinter den 24 Türchen warten nicht einfach nur winzige Pröbchen, sondern 17 Produkte in Originalgröße. Der angegebene Gesamtwert liegt bei rund 150 Euro – und das bei einem Kaufpreis von 59,99 Euro.

Beauty-Fans dürfen sich unter anderem auf Lidschatten, Glitzer-Eyeliner, flüssiges Rouge, Highlighter, Satin-Lippenstift, Lippenöl und Glitzer-Gloss freuen. Also praktisch alles, was wir für einen festlichen Weihnachtslook brauchen!

Aber auch die Pflege kommt nicht zu kurz: Mit dabei sind ein Körperpeeling, Duschgel und Bodylotion mit Vanilleduft, eine Handcreme sowie ein Körper- und Haarspray mit Baumwollblütenduft. Wiederverwendbare Augenpads und hübsche Haaraccessoires runden das Ganze ab.

Unser Highlight? Die Mischung aus Make-up und Pflege. Hier steckt wirklich für jeden Dezembertag eine kleine Beauty-Freude drin. Und ganz ehrlich: Den würden wir am liebsten sofort selbst auspacken!

Hier den Marionnaud Beauty-Adventkalender shoppen

2. Teaology Adventkalender: Für alle, die Hautpflege lieben

Preis: 99,99 Euro

Du liebst Skincare und verwandelst dein Badezimmer gerne in ein kleines Home-Spa? Dann solltest du dir den Teaology Adventkalender genauer ansehen.

Die Marke ist für ihre Hautpflege mit Tee-Inhaltsstoffen bekannt. Für 99,99 Euro ist dieser Kalender zwar der teuerste unserer Auswahl, dafür aber auch eine besonders schöne Idee für alle, die sich im Advent etwas Luxus gönnen möchten.

Ob für dich selbst oder als Geschenk für eine echte Skincare-Liebhaberin: Dieser Kalender macht definitiv Lust auf entspannte Beauty-Momente.

Hier den Teaology Adventkalender entdecken

3. Marionnaud Kinder-Adventkalender: Zuckersüß für kleine Beauty-Fans

Preis: 39,99 Euro

Wie süß ist bitte dieser Kalender? Der Marionnaud Kinder-Adventkalender entführt kleine Beauty-Fans zwischen sechs und zwölf Jahren in eine funkelnde Galaxie voller Sterne und Überraschungen.

Hinter den 24 Türchen verstecken sich unter anderem glänzender Lipgloss, Lippenbalsam in Herzform, türkiser und glitzernder Nagellack zum Abziehen, Glitzer-Tattoos und Nagelsticker. Dazu kommen bunte Haarspangen, Haargummis, niedliche Stifte, ein Taschenspiegel und weitere kleine Accessoires.

Besonders schön: Es geht nicht nur um Schminke, sondern auch um kreative Kleinigkeiten zum Spielen, Sammeln und Ausprobieren. Ein entzückendes Geschenk für alle kleinen Beauty-Prinzessinnen!

Hier den Marionnaud Kinder-Adventkalender entdecken

Unser Tipp: Lieber jetzt als zu spät

Ob süßer Kinder-Adventkalender, klassischer Beauty-Countdown oder luxuriöse Hautpflege: Bei diesen drei Marionnaud-Adventkalendern fällt die Entscheidung gar nicht so leicht.

Wer schon einen Favoriten hat, sollte allerdings nicht bis Ende November warten. Denn die beliebtesten Adventkalender können schnell vergriffen sein – und die Vorfreude auf Weihnachten beginnt schließlich schon beim Aussuchen.

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