Diese Kollagen-Kapseln von Glow25® stehen auf meiner Wunschliste

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Serum, Gesichtscreme, Sonnenschutz – unsere Beauty-Routine ist oft bestens ausgestattet. Doch immer häufiger wandert der Blick vom Badezimmerschrank in Richtung Nahrungsergänzung. Kollagen gehört dabei zu den großen Beauty-Trends. Wir haben uns die Glow25® Kollagen-Kapseln mit Hyaluronsäure und Vitamin C angesehen – und finden die Kombination für alle interessant, die sich mit Beauty von innen beschäftigen.

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Kollagen: Was steckt hinter dem Beauty-Hype?

Kollagen ist ein körpereigenes Strukturprotein und ein wichtiger Bestandteil unserer Haut. Mit zunehmendem Alter verändert sich die körpereigene Kollagenproduktion – ein ganz natürlicher Prozess.

Kein Wunder also, dass Kollagen-Produkte in der Beauty-Welt so viel Aufmerksamkeit bekommen.

Aber können Kollagen-Kapseln tatsächlich für glattere Haut sorgen? Die Studienlage ist bislang nicht eindeutig. Einzelne Untersuchungen zeigen zwar mögliche positive Effekte auf die Hautfeuchtigkeit und Elastizität, die wissenschaftlichen Belege reichen jedoch nicht aus, um solche Wirkungen für jedes Produkt zu versprechen.

Für uns gilt deshalb: Kollagen ist ein spannender Beauty-Trend, aber kein Wundermittel gegen Falten.

Glow25® Collagen Capsules High Dose [180 Capsules] with Hyaluronic Acid and Vitamin C © Glow25®

Glow25 kombiniert Kollagen mit Hyaluronsäure und Vitamin C

Was uns an den Glow25® Kollagen-Kapseln gefällt, ist die unkomplizierte Darreichungsform.

Nicht jede möchte morgens ein Pulver in den Kaffee rühren oder sich einen zusätzlichen Beauty-Drink zubereiten. Kapseln lassen sich dagegen einfach in eine bestehende Routine integrieren.

Die Rezeptur kombiniert Kollagen mit Hyaluronsäure und Vitamin C.

Besonders interessant ist Vitamin C: Es trägt nachweislich zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei.

Hyaluronsäure ist wiederum ein Stoff, der natürlicherweise im Körper vorkommt und Wasser binden kann. Ob die Einnahme als Nahrungsergänzung einen sichtbaren Beauty-Effekt erzielt, ist allerdings nicht ausreichend gesichert.

180 Kapseln für deine Beauty-Routine

Die Glow25®-Packung enthält 180 Kapseln und wird vom Hersteller als hochdosierter Kollagen-Komplex beschrieben.

Praktisch finden wir vor allem, dass du keine zusätzliche Zubereitung brauchst. Gerade wenn es morgens schnell gehen muss, kann das ein Vorteil sein.

Glow25® bezeichnet das Produkt außerdem als laborgeprüft. Welche Prüfungen durchgeführt wurden und welche Kollagenmenge eine Tagesportion enthält, solltest du direkt in den Produktinformationen nachlesen.

Unsere Beauty-Empfehlung: Pflege dich, aber setz dich nicht unter Druck

Wir lieben Beauty-Produkte, die Spaß machen und sich gut in den Alltag integrieren lassen. Gleichzeitig muss nicht jeder neue Trend sofort Teil deiner Routine werden.

Wenn du dich für Kollagen interessierst, sind die Glow25® Kapseln eine Option, die du dir näher ansehen kannst. Noch wichtiger für deine Haut bleiben aber täglicher Sonnenschutz, eine passende Pflege und ein gesunder Lebensstil.

Und mal ehrlich: Schön älter zu werden bedeutet nicht, jede kleine Falte bekämpfen zu müssen.

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Du möchtest dir den Kollagen-Trend genauer ansehen? Dann wirf einen Blick auf die Glow25® Kollagen-Kapseln mit Hyaluronsäure und Vitamin C bei Amazon.

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