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Beauty-Tech statt klassischer Gesichtsmaske: Die Philips ReAura bringt Lichttechnologie in deine tägliche Skincare-Routine. Zum Black Friday gibt es das Beauty-Gadget bei Amazon im Angebot.

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Zehn Minuten auf der Couch entspannen und gleichzeitig etwas für deine Haut tun? LED-Masken gehören zu den spannendsten Beauty-Gadgets für zu Hause. Mit der Philips ReAura LTM7100/00 kannst du deine gewohnte Gesichtspflege um eine Anwendung mit Lichttechnologie ergänzen.

Drei Lichttechnologien für deine Haut

Die Philips ReAura kombiniert rotes, blaues und nahinfrarotes Licht. Während rotes und nahinfrarotes Licht in der kosmetischen Hautpflege zur Unterstützung der Hautregeneration und zur Verbesserung des Erscheinungsbildes feiner Linien eingesetzt werden, kommt blaues Licht häufig bei zu Unreinheiten neigender Haut zum Einsatz.

Besonders interessant ist das 3-in-1-Konzept: Neben dem Gesicht berücksichtigt die Maske auch die Augenpartie und den Hals. Drei verschiedene Modi und eine flexible Passform machen die Anwendung unkompliziert.

Philips ReAura LTM7100/00 LED Face Mask - 3-in-1 for Face © Philips

Zehn Minuten Me-Time

Ob nach einem langen Arbeitstag oder während deiner abendlichen Skincare-Routine: Eine Anwendung dauert gerade einmal zehn Minuten. Damit lässt sich das Beauty-Gadget auch in einen stressigen Alltag integrieren. Wichtig sind eine regelmäßige Anwendung entsprechend der Gebrauchsanweisung und realistische Erwartungen, denn sichtbare Ergebnisse können individuell unterschiedlich ausfallen.

Beauty-Investment zum Black Friday

Wenn du deine Hautpflegeroutine um moderne Beauty-Technologie erweitern möchtest, bietet der Black Friday eine gute Gelegenheit. Die Philips ReAura vereint drei Lichttechnologien in einem Gerät und macht aus deiner täglichen Pflegeroutine ein kleines Wellness-Ritual.

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