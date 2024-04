Geheimer Job von Ex-Kanzler Kurz enthüllt

Wie jetzt bekannt wurde, ist Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz Direktor eines Staatsunternehmens in Abu Dhabi.

Bisher war der Öffentlichkeit von diesem Job des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz nichts bekannt: Er ist Direktor eines Staatsunternehmens in Abu Dhabi – Kurz ist bei der Europa-Tochter des Wasserstoffunternehmens "Masdar" eingestiegen, wie der "Standard" und die niederländische Investigativplattform "Follow the Money" berichten. Laut Firmenbuch trat der Ex-ÖVP-Politiker diesen Posten Ende April 2022 an, also etwa ein halbes Jahr nach seinem Abtritt als Bundeskanzler. Unbekannt ist, was genau seine Aufgabe bei Masdar ist und wie viel er dort verdient.

Ende Juli 2021, als Kurz noch Bundeskanzler war, vereinbarten die Republik Österreich und die Vereinigten Arabischen Emirate in Wien eine "strategische Partnerschaft" zur "engeren Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff", wie es damals auf der Website der Außenministeriums hieß. Für den Bereich Wasserstoff ist in den Emiraten vor allem "Masdar" zuständig. Sultan Al Jaber unterschrieb für Abu Dhabi die Vereinbarung. Er ist emiratischer Industrieminister und "Masdar"-Chef. Acht Monate später wurde Al Jaber zum neuen Arbeitgeber von Kurz.

Nach seiner politischen Karriere stieg Kurz in die Unternehmensberatungsbranche um und gründete die Beratungsfirma "SK Management GmbH". Er nahm zum Beispiel Beratungsaktivitäten für US-Investor Peter Thiel auf.