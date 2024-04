ORF: Mega-Gagen für Teilzeit-Stars!

Kratky, Knoll & Wolf sind nicht jeden Tag on Air.

Seit Tagen regt die ORF-Gagen-Topliste – 62 Spitzen-Mitarbeiter verdienen über 170.000 Euro brutto im Jahr – für Wirbel. Vor allem die Mega-Gehälter der Moderatoren Robert Kratky, Andi Knoll und Armin Wolf werden heftig diskutiert. Ist ein Morgenshow-Radio-Moderator wirklich 444.000 Euro im Jahr wert? Auch Armin Wolf, der immerhin als ZiB-Anchorman eine der wichtigsten Hauptabendsendungen mit moderiert, casht satte 253.000 Euro. Und Andi Knoll kommt dank seiner vielen ORF-Jobs für „Dancing Stars“ bis Songcontest auch auf immerhin noch 190.000 Euro im Jahr.

Kratky: Drei Wochen im Monat on Air

Nur: die zwei sind nicht wirklich Vollzeit für den Staatsfunk tätig – wie jetzt eine oe24-Recherche ergab. So reduzierte Andi Knoll bei Ö3 auf eine Teilzeit-Beschäftigung, arbeitet dort keine fünf Tage die Woche mehr. Top-Verdiener Robert Kratky wechselt sich mit Shootingstar Philipp Hansa beim Ö3-Wecker ab – und hat so eine Woche im Monat Sendepause. Umgerechnet also eine 4-Tage-Woche für 444.000 Euro!

Wolf bei ZiB2 drei Mal die Woche live

Armin Wolf geht als ZiB2-Anchorman drei Mal in der Woche on Air – da stellen sich auch vielen die Frage: Was macht er, wenn er nicht am Schirm zu sehen ist? Wolf koodiniert im Auftrag des ORF die Social-Media-Kanäle und erfülle, so der ORF auf Anfrage, auch sonst seine Vollzeit-Tätigkeit. Freilich habe auch er Anrecht auf Zeitausgleich, Home Office und seinen Urlaub.