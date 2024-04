× Nach Gagen-Outing: Robert Kratky hört bei Ö3 auf

444.000 Euro Gehalt im Jahr – und ein emotionales Video nach Drohungen: Ö3-Star Robert Kratky macht derzeit Schlagzeilen als Gagen-Kaiser des ORF. Doch damit ist bald Schluss!

Wie er bereits letztes Jahr ankündigte und vergangene Woche bei „Stöckl“ noch einmal bestätigte, wird Robert Kratky seinen Vertrag bei Ö3 nicht mehr verlängern – und hört damit als Morgenshow-Moderator, der jeden Tag Millionen Ö3-Hörer aufweckt, endgültig auf.

"Werde meinen Vertrag nicht mehr verlängern"

„Ich habe einen Vertrag, der über eine gewisse Zeit lang noch läuft. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich weiß, dass ich diesen nicht verlängern werde“, sagte Kratky als Gast in Barbara Stöckls ORF-Talkshow vergangene Woche. Zwar dauert der Vertrag noch ein paar Jahre, so Kratky, doch dann wird er den Radiosender des ORF verlassen. Und damit auch auf seine Top-Gage freiwillig verzichten.

Neustart ohne Ö3 erst in einigen Jahren

Angst vor dem Neustart habe er nicht, so Kratky. "Ich sehe zum ersten Mal, dass da eine Tür ist und ich weiß, dass ich durch die Tür durchgehen werde. Das ändert in meinem Leben sehr vieles." Dank seiner Top-Gage hat er mittlerweile auch eine finanzielle Sicherheit, die ihm dabei hilft. "Auf Basis einer gewissen Sicherheit, weiß ich plötzlich nicht mehr, wie es hinter dieser Tür aussieht und was da genau kommt und das ist ein interessantes Gefühl."