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Aufgepasst! Auf Amazon gibt es bereits die ersten Black-Friday-Angebote zu entdecken. Von luxuriöser Haarpflege über angesagte Düfte bis zu stylischen Accessoires ist alles dabei. Wir zeigen dir zehn Shopping-Favoriten, die du jetzt im Auge behalten solltest.

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1. M. Asam Beauty-Adventkalender 2026

24 Türchen, jede Menge Beauty-Überraschungen: Der Adventkalender von M. Asam enthält Hautpflege, Make-up und Haarpflege. Eine schöne Geschenkidee für alle, die sich im Dezember jeden Tag etwas gönnen möchten.

© M.Asam Beauty

2. Revlon One-Step Volumiser

Volumen wie frisch vom Friseur? Der Revlon One-Step kombiniert Föhnen und Stylen in einem Gerät. Besonders für mittellanges und langes Haar ist die Warmluftbürste eine praktische Ergänzung deiner Beauty-Routine.

© Revlon

3. Kérastase Genesis Pflegeset

Wenn du dein Haar besonders verwöhnen möchtest, ist das Genesis-Set von Kérastase einen Blick wert. Shampoo, Conditioner und Hitzeschutz ergänzen sich zu einer Pflegeroutine für geschwächtes Haar, das zu Haarbruch neigt.

© Kérastase

4. Mugler Alien Pulp Eau de Parfum

Himbeere trifft auf cremigen Jasmin und luftigen Moschus: Alien Pulp von Mugler ist ein spannender Duft für alle, die es fruchtig und feminin mögen. Der rosafarbene, nachfüllbare Flakon ist außerdem ein echter Hingucker.

© Mugler

5. Beauty of Joseon Relief Sun Doppelpack

K-Beauty-Fans kennen die Marke längst. Das Relief Sun Set enthält zwei Tuben Sonnenschutz mit jeweils 50 ml. Ideal, wenn du deine tägliche Hautpflegeroutine aufstocken möchtest – denn UV-Schutz ist auch im Winter wichtig.

© Beauty of Joseon

6. Redken All Soft Shampoo & Conditioner

Trockenes, sprödes Haar braucht gerade in der kalten Jahreszeit besondere Pflege. Das All Soft Duo von Redken enthält Shampoo und Conditioner mit pflegenden Inhaltsstoffen wie Arganöl und soll für mehr Geschmeidigkeit sorgen.

© Redken

7. Owala FreeSip Trinkflasche

Auch Selfcare gehört zur Beauty-Routine! Die Owala FreeSip in der Farbe Dreamy Field fasst 710 ml und bietet eine praktische Zwei-in-eins-Trinköffnung. Dank isoliertem Edelstahl sollen Getränke bis zu 24 Stunden kalt bleiben.

© Owala

8. Dreame Hair Glory Combo

Schnell trocknen und unkompliziert stylen: Der Dreame Hair Glory Combo bringt einen leistungsstarken Motor, einen Diffusor und verschiedene Stylingaufsätze mit. Besonders praktisch, wenn du morgens nicht lange vor dem Spiegel stehen möchtest.

© Dreame

9. Puma Club II Era Feline Sneaker

Ein modisches Extra darf beim Black-Friday-Shopping nicht fehlen. Die Puma Club II Era Feline Sneaker bringen einen sportlichen Akzent in deine Alltagslooks und lassen sich vielseitig zu Jeans, Stoffhosen oder lässigen Outfits kombinieren.

© Puma

10. Swarovski Chroma Anhänger

Du suchst ein funkelndes Geschenk oder möchtest deinem Outfit ein elegantes Detail verleihen? Der Anhänger aus der Swarovski Chroma Kollektion setzt auf einen auffälligen Kristall-Look und eignet sich auch als Geschenkidee für Weihnachten.

© Swarovski

11. HQ Germany Pilates Board: Dein Pilates-Studio für zu Hause

Pilates liegt im Trend – und mit dem HQ Germany Pilates Board holst du dir das Workout ganz einfach ins Wohnzimmer. Das stabile Board aus Birkenholz bietet sechs Widerstandsstufen, leise Rollen und eine gepolsterte Oberfläche. Ein Stretchband-Set und ein digitales E-Book sind ebenfalls dabei. Ideal, wenn du deine Körpermitte stärken und flexibel trainieren möchtest, ohne dafür ins Studio zu müssen. Das Pilates-Set ist bei Amazon als Black-Friday-Angebot gelistet.

© HQ Germanz

12. NÉONAIL Starter Set: Perfekte Nägel wie aus dem Studio

Du liebst gepflegte Nägel, möchtest dir aber den regelmäßigen Besuch im Nagelstudio sparen? Dann könnte das NÉONAIL Signature Selection Starter Set genau das Richtige für dich sein. Das Maniküre-Set enthält eine LED-/UV-Lampe, UV-Nagellacke, Base und Top Coat – damit kannst du deine Maniküre bequem zu Hause gestalten. Besonders praktisch für alle, die gerne verschiedene Nagel-Looks ausprobieren. Auch dieses Set ist bei Amazon als Black-Friday-Deal gekennzeichnet.

© NÉONAIL

Fazit: Beauty-Lieblinge zum Black Friday entdecken

Ob hochwertige Haarpflege, angesagte Düfte, praktische Styling-Tools oder kleine Wellness-Momente für zu Hause – die frühen Black-Friday-Angebote bei Amazon bieten jede Menge Inspiration für dein nächstes Beauty-Upgrade.

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