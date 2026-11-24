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Apple-Technik zum attraktiven Preis? Gerade während der Black-Friday-Woche lohnt sich ein genauer Blick auf die aktuellen Laptop-Angebote bei Amazon. Mit dem MacBook Air M5 stehen gleich zwei Modelle zur Auswahl, die modernes Design, starke Performance und innovative Technologie miteinander verbinden.

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Vom eleganten Himmelblau bis zum zeitlosen Mitternacht, vom kompakten 13-Zoll-Modell bis zur großzügigen 15-Zoll-Version – Apple bietet dir die passende Ausstattung für deinen Lifestyle. Egal, ob du beruflich durchstarten, kreativ arbeiten oder deinen digitalen Alltag auf ein neues Level bringen möchtest: Diese beiden MacBooks verdienen jetzt deine Aufmerksamkeit.

Apple MacBook Air M5 mit 15 Zoll – mehr Platz für deine Ideen

Du arbeitest gerne mit mehreren Fenstern gleichzeitig, bearbeitest Fotos oder möchtest deine Lieblingsserien auf einem größeren Bildschirm genießen? Dann ist das 15-Zoll-MacBook Air in elegantem Himmelblau besonders interessant.

Das 15,3 Zoll große Liquid Retina Display bietet viel Arbeitsfläche, während der M5-Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU für die nötige Leistung sorgt. Trotz des größeren Displays bleibt das MacBook Air angenehm schlank.

Apple 15 inch MacBook Air Laptop © Apple

Die Highlights im Überblick:

15,3 Zoll Liquid Retina Display

Apple M5-Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU

16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher

512 GB SSD-Speicher

Unterstützung für Apple Intelligence

Touch ID und WLAN 7

Modernes Design in Himmelblau

Apple MacBook Air M5 mit 13 Zoll – kompakt und leistungsstark

Wenn du viel unterwegs bist und deinen Laptop möglichst unkompliziert überallhin mitnehmen möchtest, ist die kleinere Variante eine spannende Wahl. Das 13-Zoll-MacBook Air in Mitternacht verbindet ein minimalistisches Design mit moderner Technologie.

Mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD bist du für zahlreiche alltägliche Aufgaben bestens ausgestattet. Ob Präsentationen, Bildbearbeitung, Streaming oder Multitasking – das kompakte Notebook bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Apple 13 inch MacBook Air Laptop © Apple

Die Highlights im Überblick:

13,6 Zoll Liquid Retina Display

Apple M5-Chip mit 10-Core CPU und 8-Core GPU

16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher

512 GB SSD-Speicher

Unterstützung für Apple Intelligence

Touch ID und WLAN 7

Elegante Farbvariante Mitternacht

Welches MacBook Air passt besser zu dir?

Während das 13-Zoll-Modell besonders durch seine Mobilität punktet, bietet die 15-Zoll-Version mehr Komfort beim Arbeiten und kreativen Gestalten. Beide Modelle verfügen über den M5-Chip und eine solide Speicherausstattung.

Jetzt Apple-Angebote sichern

Gerade rund um den Black Friday bietet sich die Gelegenheit, auch bei hochpreisigen Technikprodukten nach attraktiven Angeboten Ausschau zu halten. Wenn eines der beiden MacBooks bereits auf deiner Wunschliste steht, lohnt es sich, jetzt die Preise zu vergleichen. Schließlich können sich Angebote und Verfügbarkeiten jederzeit ändern.

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