Von Beauty bis Food: Diese Adventkalender sind unsere Favoriten

Die Vorweihnachtszeit wird heuer besonders abwechslungsreich: Von luxuriöser Naturkosmetik über handgemachte Pralinen bis hin zu scharfen Chili-Kreationen und sardinigem Genuss ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir zeigen dir unsere liebsten Adventkalender für 2026.

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Die Tage bis Weihnachten zu zählen, macht mit kleinen Überraschungen gleich doppelt so viel Spaß. Doch statt klassischer Schokolade gibt es längst Adventkalender für beinahe jedes Interesse: Beauty-Fans freuen sich über hochwertige Pflegeprodukte, Naschkatzen über handgemachte Confiserie und Foodies über außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Diese sieben Adventkalender haben es uns für 2026 besonders angetan.

1. Susanne Kaufmann: Luxuspflege aus dem Bregenzerwald

© organicluxury.de

Preis: 445 Euro | Warenwert: 780 Euro



Wer sich im Dezember eine Extraportion Selfcare gönnen möchte, ist mit dem Adventkalender von Susanne Kaufmann gut beraten. Das international erfolgreiche Pflegelabel aus dem Bregenzerwald verbindet moderne Wirkstoffforschung mit pflanzlichen Inhaltsstoffen aus der alpinen Flora.



Hinter den 25 Türchen warten Pflegeprodukte für Gesicht und Körper, darunter sechs in Originalgröße. Zu den Highlights zählen das Nutrient Serum, das Eye Rescue Serum, der Enzyme Exfoliator und das Face Oil. Dazu kommen die Bottega-Reiseserie mit Shampoo, Conditioner, Body Wash, Lotion und Seife sowie Badeprodukte wie das Bath for the Senses und das Hayflower Bath Oil.



Der Kalender ist exklusiv bei Susanne Kaufmann und ORGANIC LUXURY erhältlich. Mit einem angegebenen Warenwert von 780 Euro liegt der Inhalt deutlich über dem Kaufpreis. Ein luxuriöses Geschenk für alle, die ihre Pflegeroutine gerne um hochwertige Produkte erweitern.

2. TEAM DR JOSEPH: 25 Türchen für bewusste Selfcare

© organicluxury.de

Preis: 329,90 Euro



Auch TEAM DR JOSEPH setzt auf hochwertige Naturkosmetik und kleine Wellnessmomente im Alltag. Das Südtiroler Familienunternehmen verbindet natürliche Inhaltsstoffe mit moderner Wirkstoffforschung. Die Formulierungen sind COSMOS-zertifiziert, vegan und dermatologisch getestet; laut Unternehmen wird seit Dezember 2020 klimaneutral produziert.



Der wiederverwendbare Adventkalender enthält 25 ausgewählte Produkte für die tägliche Pflegeroutine. Darunter sind hochwirksame Seren, regenerierende Gesichtsmasken, Körperpflege und praktische Wellness-Tools. Zwölf Produkte kommen in Originalgröße, 13 in Reisegröße. Außerdem versteckt sich eine Produktneuheit im Kalender.



Das Konzept dahinter: den Dezember nicht nur mit Geschenken, sondern auch mit bewussten Auszeiten zu füllen. Für Beauty-Liebhaberinnen und -Liebhaber, die gerne neue Pflegeprodukte ausprobieren, ist dieser Kalender eine besonders hochwertige Option.

3. Zauner: Süße Vorfreude aus der k. u. k. Hofzuckerbäckerei

© Zauner

Für alle, die im Advent lieber naschen als cremen, hat die k. u. k. Hofzuckerbäckerei Zauner aus Bad Ischl gleich sieben verschiedene Adventkalender im Sortiment. Die Modelle tragen Namen wie "Weiß", "Grün" und "Winterwind"; besonders festlich präsentieren sich Varianten wie "Mistelzweig" und "Weihnachtskugel".



Gefüllt werden die Kalender mit handgemachten Spezialitäten aus der Zauner-Confiserie und -Backstube. Freuen darfst du dich unter anderem auf Pralinen, Lebkuchen, Baronesserl mit Zuckerhut, Mandelschnitten und feine Weihnachtsbäckerei. Die Pralinen sind laut Anbieter alkoholfrei.

4. Chili-Werkstatt: Für alle, die es gerne scharf mögen

© Chili Werkastatt

Schokolade ist dir zu langweilig? Dann könnte dieser Kalender für ordentlich Feuer in der Vorweihnachtszeit sorgen. Die Wiener Chili-Werkstatt feiert 2026 gleich zwei Jubiläen: 250 Jahre Chili in Wien und zehn Jahre Unternehmensgeschichte.



Die limitierte Edition enthält 24 Chili-Kreationen, die jeweils einer bekannten Persönlichkeit oder Figur aus der Wiener Geschichte gewidmet sind. Der historische Bezug geht auf den Botaniker Nikolaus Joseph von Jacquin zurück, der die scharfe Pflanze 1776 von einer Forschungsreise nach Wien brachte.



Der Kalender verbindet damit kulinarische Entdeckungen mit Wiener Stadtgeschichte. Eine originelle Geschenkidee für Foodies, die gerne Neues probieren und vor Schärfe nicht zurückschrecken.

5. Nuri: Sardinen statt Schokolade

© Nuri

Der erste Adventkalender von Nuri ist etwas für alle, die es herzhaft mögen. Hinter den 24 Türchen warten verschiedene Köstlichkeiten aus der Welt der Fischkonserven – von der klassischen Sardine in Olivenöl über Thunfisch in scharf gewürztem Olivenöl bis hin zu Makrele in scharfer Tomatensauce.



Damit bietet der Kalender eine genussvolle Alternative zu süßen Adventüberraschungen. Er ist streng limitiert und ab 15. Oktober im Nuri-Shop in der Wiener Herrengasse erhältlich.



Unser Tipp: Der Kalender eignet sich besonders für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker, die gerne mediterrane Produkte entdecken oder ihre Vorratskammer mit besonderen Zutaten aufstocken.

6. waterdrop: Erfrischung für jeden Tag

© waterdrop

Auch waterdrop bringt für die Adventzeit 2026 wieder zwei unterschiedliche Kalender zurück. Die große Variante enthält 24 Überraschungen aus der waterdrop-Welt, während sich im kleineren Kalender 25 Getränkewürfel verstecken.



Die sogenannten Microdrinks werden in Wasser aufgelöst und sorgen für Geschmack ohne klassische Fertiggetränke. Mit den Kalendern lässt sich durch verschiedene Sorten probieren, welche Geschmacksrichtungen am besten zum eigenen Alltag passen.

7. Rituals: Duftende Überraschungen für die Adventszeit

© Rituals

Mit "The Ritual of Advent" bietet Rituals zwei unterschiedliche Adventkalender für alle, die sich im Dezember gerne mit Düften und Pflege verwöhnen. Hinter den 24 Türchen stecken beliebte Bestseller, limitierte Editionen, Neuheiten aus der Beauty- und Duftwelt sowie ausgewählte Produkte in Originalgröße.



Von Körperpflege bis zu duftenden Wohlfühlprodukten ist der Kalender auf kleine Verwöhnmomente im Alltag ausgerichtet. Die aufwendig gestaltete Verpackung macht ihn außerdem zu einem Geschenk, das schon vor dem Öffnen Freude bereitet.



Wer sich nicht auf eine einzige Pflegekategorie festlegen möchte, findet hier eine abwechslungsreiche Mischung für die tägliche Beauty-Routine.