Das beste Brot der Welt kommt aus DIESEM Land

Österreichisches Brot sorgt gerade in New York für Aufsehen: Martin Auer verkauft dort einen Laib um 60 Dollar. Ins weltweite Brot-Ranking von TasteAtlas schafft es dieses Brot allerdings nicht. Dort stehen andere Spezialitäten an der Spitze. Die Kaisersemmel schafft es immerhin knapp unter die besten 50.

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Seit einigen Wochen ist österreichisches Brot im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Der Grazer Bäcker Martin Auer sorgte vor Kurzem mit seinem Shop "Rye" im New Yorker Stadtteil SoHo für Schlagzeilen: Ein rund 1,5 Kilogramm schwerer Laib Sauerteigbrot kostet dort stolze 60 US-Dollar.

Für einen Platz unter den besten 50 Brotsorten der Welt hat es für österreichisches Roggenbrot im TasteAtlas-Ranking allerdings nicht gereicht. Ganz ohne heimische Beteiligung kommt die Liste dennoch nicht aus: Die Kaisersemmel landet immerhin auf Platz 48. An der Spitze steht jedoch eine Spezialität aus Kolumbien, die mit einem klassischen Brotlaib wenig gemeinsam hat.

Käsebrot schlägt Baguette

Die Rangliste des Kulinarik-Portals basiert auf Bewertungen seiner Community. Verglichen werden traditionelle Brotsorten aus aller Welt. Auffällig: Gleich drei der zehn bestplatzierten Spezialitäten kommen aus Kolumbien. Frankreich ist zweimal vertreten, Portugal ebenfalls. Das sind die Top 10:

1. Pan de bono – Kolumbien, 4,5 Punkte

Pan de bono © Getty Images/Cavan Images RF

Der Sieger ist ein kleines Käsegebäck: Pan de bono wird aus Maniokstärke, Maismehl, Frischkäse, Eiern und etwas Zucker hergestellt. Die runden oder ringförmigen Brötchen verbinden würzigen Käse mit einer leichten Süße. Traditionell werden sie warm gegessen – gerne zu einer Tasse heißer Schokolade.

2. Almojábana – Kolumbien, 4,4 Punkte

Almojábana © Getty Images

Auch auf Platz zwei landet ein Käsebrötchen aus Kolumbien. Für Almojábanas werden Maismehl und weißer Cuajada-Käse verwendet. Das kleine, runde Gebäck wird außen goldbraun und bleibt innen weich und luftig. Serviert wird es am liebsten noch warm.

3. Bolo do caco – Madeira, Portugal, 4,4 Punkte

Das bestplatzierte europäische Brot kommt aus Madeira. Bolo do caco ist ein flaches, rundes Brot, dessen Teig neben Weizenmehl auch zerdrückte Süßkartoffeln enthält. Traditionell wird es auf heißen Basaltplatten gebacken. Besonders beliebt ist es warm mit Knoblauchbutter – als Vorspeise, Beilage oder Grundlage für Sandwiches.

4. Pão de queijo – Minas Gerais, Brasilien, 4,4 Punkte

Pão de queijo © Getty Images/iStockphoto

Brasiliens berühmte Käsebrötchen sichern sich Platz vier. Pão de queijo bedeutet übersetzt schlicht "Käsebrot". Maniokstärke und Käse bilden die Grundlage des Gebäcks, das für seine elastische Konsistenz bekannt ist. Die kleinen Bällchen sind ein beliebter Snack und werden auch zum Frühstück gegessen.

5. Pão alentejano – Alentejo, Portugal, 4,4 Punkte

Pão alentejano © Getty Images/iStockphoto

Mit Pão alentejano schafft es ein rustikales Landbrot in die Top fünf. Typisch sind die kräftige Kruste und das weiche Innere. Je nach Rezept sorgt Sauerteig für eine leicht säuerliche Note. Dazu passen Käse, Oliven und Schinken.

6. Pain de campagne – Frankreich, 4,3 Punkte

Frankreichs Landbrot liegt sogar vor dem berühmten Baguette. Pain de campagne wird häufig aus einer Mischung von hellem Weizenmehl, Vollkornmehl und Roggenmehl mit Sauerteig hergestellt. Früher wurden große Laibe in Gemeinschaftsöfen gebacken, die Familien mehrere Tage lang versorgten. Heute gehört es zum festen Sortiment vieler französischer Bäckereien.

7. Pampushka – Ukraine, 4,3 Punkte

Pampushka © Getty Images

Die kleinen ukrainischen Germbrötchen gibt es süß und pikant. Besonders bekannt ist die Variante mit Knoblauchsauce, die traditionell zu Borschtsch serviert wird. Süße Pampushky können mit Marmelade, Früchten oder Topfen gefüllt sein.

8. Marraqueta – Chile, 4,3 Punkte

Marraqueta © Getty Images

Mehl, Wasser, Salz und Germ: Viel mehr braucht es für Marraqueta nicht. Das in Chile besonders beliebte Brot punktet mit seiner knusprigen Kruste. Für die typische Form werden Teigkugeln zusammengefügt und vor dem Backen eingeschnitten. Die Kruste ist so beliebt, dass manche das weiche Innere sogar herausnehmen.

9. Pan de queso – Antioquia, Kolumbien, 4,3 Punkte

Die dritte kolumbianische Spezialität unter den Top 10 ist ebenfalls ein Käsegebäck. Pan de queso wird mit Tapioka beziehungsweise Maniokstärke und geriebenem Käse zubereitet. Fermentierte Maniokstärke sorgt für Volumen und Leichtigkeit. Gegessen werden die Brötchen pur oder gefüllt, etwa mit Frischkäse oder Marmelade.

10. Baguette – Frankreich, 4,2 Punkte

Baguette © Getty Images/500px Prime

Der französische Klassiker komplettiert die Top 10. Seine Merkmale: eine längliche Form, knusprige Kruste und ein luftiges Inneres. Ob zum Käse, als Sandwich oder zum Auftunken einer Sauce – das Baguette ist vielseitig einsetzbar.

Kaisersemmel rettet Österreichs Brot-Ehre

Kaisersemmel © Getty Images

Für Österreich gibt es zumindest einen kleinen Achtungserfolg: Mit 3,9 Punkten landet die Kaisersemmel auf Platz 48 und schafft es damit gerade noch unter die besten 50. Außen knusprig, innen flaumig und mit dem charakteristischen fünfteiligen Muster gehört sie hierzulande zum Frühstück ebenso wie zur Jause. Ob mit Butter und Marmelade oder als Leberkässemmel: Der heimische Klassiker kann auch international mitreden.