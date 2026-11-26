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Weihnachtszeit ist Vanillekipferl-Zeit! Doch welche fertigen Kekse aus dem Supermarkt schmecken wirklich wie selbst gemacht? Gault&Millau hat verschiedene Sorten verkostet und von einer hochkarätigen Jury bewerten lassen. Das Ergebnis überrascht: Ausgerechnet die günstigere Variante holt sich den ersten Platz, während die teuersten Kipferl auf Rang zwei landen.

Vanillekipferl sind die beliebtesten Weihnachtskekse

Dass Vanillekipferl zu den absoluten Klassikern der österreichischen Weihnachtsbäckerei gehören, ist wohl kein Geheimnis. Auch der Kotányi-Gewürzreport bestätigt ihre Beliebtheit: Mit 51 Prozent stehen sie klar an der Spitze der liebsten Weihnachtskekse der Österreicher:innen. Mit deutlichem Abstand folgen Lebkuchen mit 33 Prozent und Linzer Augen mit 23 Prozent.



Wer keine Zeit oder Lust hat, selbst den Teig zu kneten und Kipferl zu formen, findet in Supermärkten und bei Bäckereien zahlreiche fertige Varianten. Doch welche davon können geschmacklich wirklich überzeugen? Dieser Frage ist Gault&Millau in einer Verkostung nachgegangen.

Was macht ein gutes Vanillekipferl aus?

Vanillekipferl © Getty Images/iStockphoto

Ein gutes Vanillekipferl muss vor allem mürb sein und angenehm zart auf der Zunge zergehen. Dazu kommt ein buttriges Aroma, das von einer feinen Vanillenote begleitet wird. Auch die Nüsse sollten geschmacklich zur Geltung kommen, ohne die Vanille zu überdecken. Ob dafür Mandeln, Walnüsse oder Haselnüsse verwendet werden, ist letztlich Geschmackssache. Selbst Pistazien können zum Einsatz kommen, dann bekommt das klassische Kipferl eben eine grüne Variante.



Entscheidend ist vor allem die Balance: Die Kekse sollen süß, aber nicht zu süß sein, und dürfen weder zu fettig noch zu trocken schmecken. Neben Butter können auch pflanzliche Öle verwendet werden, das hat in der Verkostung durchaus funktioniert. Eine der besser bewerteten Varianten kommt sogar ganz ohne Butter aus.



Eine besondere Herausforderung bei abgepackter Supermarktware ist die Frische. Butter und Nüsse müssen einwandfrei schmecken, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum mitunter bis in den Sommer 2027 reicht. Dazu kommen Verpackung und Transport: Die Kipferl müssen stabil genug sein, um den Weg ins Geschäft und nach Hause unbeschadet zu überstehen. Das kann allerdings zulasten der Konsistenz gehen – manche Produkte werden dadurch zu hart oder trocken.

Überraschungssieger: Wiener Backstüberl

Das Ergebnis der Verkostung zeigt: Teuer bedeutet nicht automatisch besser. Den ersten Platz holten sich die Vanillekipferl vom Wiener Backstüberl, die unter anderem bei Spar erhältlich sind. Mit 35,50 Euro pro Kilogramm konnten sie sich gegen deutlich kostspieligere Konkurrenz durchsetzen.



Auf dem zweiten Platz landeten die handgemachten Mandel-Haselnuss-Vanillekipferl von Landtmann's. Mit 104,50 Euro pro Kilogramm waren sie zugleich die teuersten Produkte im Test.

Die fünf besten Vanillekipferl laut Gault&Millau

Wiener Backstüberl (Spar)180 g um 6,39 € Landtmann's (Gurkerl)220 g um 22,99 € Keksmanufaktur Familie Körber (Gurkerl) 200 g um 9,99 € .Omas Backstube / Guschlbauer (Lidl) 400 g um 5,49 € Vollkornbäckerei Waldherr (Denn's) 250 g um 10,49 €

Für die Verkostung wurden die Produkte anonym in ausgewählten Supermärkten in Wien eingekauft. Die Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Preise entsprechen dem Zeitpunkt des Einkaufs.