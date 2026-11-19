Der neue Gault&Millau Weinguide 2027 kürt die besten Rotweine Österreichs und eine Rebsorte dominiert die Liste ganz klar.

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Österreich ist für seine Weißweine bekannt, doch jetzt sorgt vor allem eine rote Rebsorte für Aufsehen: Blaufränkisch. Im neuen Gault&Millau Weinguide 2027 dominieren die Rotweine aus dieser Rebsorte die Spitzenplätze. Gleich zwei Weine erreichen dabei erstmals die Höchstwertung von 100 Punkten.

Gleich zwei Weine bekommen 100 Punkte

Der neue Gault&Millau Weinguide 2027 markiert einen historischen Moment: Zum ersten Mal in der Geschichte des österreichischen Weinführers wurde die Höchstwertung von 100 Punkten vergeben und das gleich für drei Weine. Zwei davon sind Rotweine: der Blaufränkisch Ried Spitzerberg-Obere Spitzer 2023 von Dorli Muhr und der Blaufränkisch Alte Reben L 2023 vom Weingut Moric.



Bemerkenswert ist auch die Dominanz einer einzigen Rebsorte: Neun der zehn bestbewerteten Rotweine sind Blaufränkisch. Lediglich ein Pinot Noir schafft es in die Top 10. Für die Bewertung wurden die Weine im Rahmen von Blindverkostungen von einer unabhängigen Fachjury beurteilt.

Die zehn besten Rotweine Österreichs 2027

. © Getty Images/Westend61

Diese zehn Rotweine haben es laut Gault&Millau Weinguide 2027 an die Spitze geschafft:



1. Blaufränkisch Carnuntum DAC Ried Spitzerberg-Obere Spitzer 1ÖTW 2023 – Dorli Muhr

2. Blaufränkisch Alte Reben L 2023 – Moric

3. Blaufränkisch Carnuntum DAC Ried Spitzerberg-Obere Roterd 1ÖTW 2023 – Dorli Muhr

4. Blaufränkisch Ried Maissner 2023 – Moric

5. Blaufränkisch Ried Reihburg 2021 – Uwe Schiefer

6. Pinot Noir Thermenregion DAC Ried Kästenbaum 1ÖTW 2021 – Familie Reinisch

7. Blaufränkisch Carnuntum DAC Ried Spitzerberg Liebkind 1ÖTW 2023 – Dorli Muhr

8. Blaufränkisch Eisenberg DAC Ried Weinberg 2021 – Krutzler

9. Blaufränkisch Leithaberg DAC Ried Jungenberg Jois 2023 – Markus Altenburger

10. Blaufränkisch Ried Hinkenthal Sankt Margarethen 2023 – Rosi Schuster

Blaufränkisch dominiert Österreichs Rotwein-Spitze

Die Ergebnisse des neuen Gault&Millau Weinguides zeigen deutlich, welchen Stellenwert der Blaufränkisch in Österreich mittlerweile hat. Gleich neun der zehn bestbewerteten Rotweine stammen aus dieser Rebsorte. Besonders das Burgenland und das Carnuntum überzeugen mit herausragenden Bewertungen. Ob die beiden 100-Punkte-Weine von Dorli Muhr und Moric oder die weiteren Spitzenplatzierungen: Österreichs Rotweinlandschaft hat einiges zu bieten und es lohnt sich, beim nächsten Weinkauf auch einmal gezielt zu heimischen Rotweinen zu greifen.