Maroni, Langos und heißer Punsch lassen die Kassen auf den 15 Wiener Weihnachtsmärkten heuer kräftig klingeln. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie viel ein Besuch durchschnittlich kostet.

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Ein Häferl Punsch zum Aufwärmen, eine Portion heiße Maroni oder ein knuspriger Langos und vielleicht noch ein kleines Souvenir: Wer 2026 über einen der Wiener Weihnachtsmärkte schlendert, gibt dabei pro Besuch durchschnittlich rund 29 Euro aus. Das geht aus einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria für die Wirtschaftskammer Wien hervor. Was für den Einzelnen nach einem gemütlichen Abendbudget klingt, summiert sich für die gesamte Stadt zu einem gigantischen Wirtschaftsfaktor.

Da die Wienerinnen und Wiener für heuer rund 4,4 Millionen Marktbesuche planen – was einem beachtlichen Zuwachs von rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht –, summieren sich allein ihre direkten Ausgaben auf den Märkten auf knapp 128 Millionen Euro. Doch die Hauptstädter feiern längst nicht unter sich: Rund 40 Prozent aller erwarteten 7,3 Millionen Marktbesuche entfallen auf Gäste aus den übrigen Bundesländern sowie aus dem Ausland. Diese Besuchergruppe gibt noch einmal rund 103 Millionen Euro aus, womit der gesamte direkte Marktumsatz auf rund 230 Millionen Euro klettert.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien © APA/GEORG HOCHMUTH

Kulinarik und Geselligkeit: Was den Menschen das Geld wert ist

Warum sind die Besucher bereit, in der Vorweihnachtszeit so tief in die Tasche zu greifen? Die Studie belegt, dass es den Menschen im Jahr 2026 vor allem um das Lebensgefühl und Begegnungen geht. Für 51 Prozent der Befragten steht die besondere vorweihnachtliche Atmosphäre an erster Stelle der Besuchsmotive. Direkt dahinter geben 50 Prozent an, den Weihnachtsmarkt gezielt aufzusuchen, um dort Freundinnen, Freunde oder die Familie zu treffen.

Damit das kulinarische Adventerlebnis perfekt wird, bieten die 15 Wiener Weihnachtsmärkte heuer insgesamt 814 Stände auf, wovon 198 reine Gastronomiestände sind. Zahlreiche Betriebe nutzen diese Plattform, um ihre Spezialitäten und Waren einem Millionenpublikum zu präsentieren. Auf der kulinarischen Wunschliste der Gäste gibt es dabei keine großen Experimente, sondern gelebte Tradition: Am häufigsten freuen sich die Befragten auf Maroni und Langos sowie auf die unverzichtbaren Advent-Klassiker Punsch und Glühwein.