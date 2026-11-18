Volle Gondeln, lange Warteschlangen und überfüllte Hütten? Es geht auch anders: Abseits der großen Ski-Hotspots warten traumhafte Pisten, verschneite Berglandschaften und gemütliche Hütten auf Wintersportler.

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Wer an Skiurlaub in Österreich denkt, hat meist die großen Skiparadiese im Kopf: Ischgl, Kitzbühel, Sölden oder Lech. Doch gerade an beliebten Wochenenden und während der Ferien kann die Begeisterung für den Wintersport schnell auf die Geduldsprobe gestellt werden. Dabei gibt es sie noch: die kleinen, charmanten Skigebiete, in denen man nicht ständig anderen Skifahrern ausweichen muss. Österreich hat davon überraschend viele.

Rauriser Hochalmbahnen, Salzburg

Wer dem großen Ski-Trubel entkommen möchte, sollte sich das Raurisertal genauer ansehen. Eingebettet in die imposante Bergwelt der Hohen Tauern bietet das Skigebiet Rauriser Hochalmbahnen ein Wintersporterlebnis, das bewusst auf Gemütlichkeit und Natur setzt. Die rund 32 Pistenkilometer bieten abwechslungsreiche Abfahrten für Anfänger, Familien und fortgeschrittene Skifahrer. Besonders angenehm: Die breiten und sonnigen Pisten laden dazu ein, den Skitag ohne Stress zu genießen.

Auch abseits der Pisten hat Rauris einiges zu bieten. Winterwanderungen, verschneite Wälder und urige Hütten machen den Ort zu einem attraktiven Ziel für alle, die mehr als nur möglichst viele Pistenkilometer suchen.

Skifahren © Getty Images

Silvapark Galtür, Tirol

Ischgl ist international bekannt. Doch nur wenige Kilometer entfernt wartet mit Galtür eine interessante Alternative. Das Skigebiet Silvapark Galtür bietet rund 43 Pistenkilometer und ein vielseitiges Angebot für unterschiedliche Könnerstufen. Familien finden großzügige Anfängerbereiche, während sportlich ambitionierte Skifahrer ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Was Galtür besonders macht, ist die Atmosphäre: Der Ort ist deutlich ruhiger und familienorientierter als das berühmte Ischgl. Hier stehen die Berge und das gemeinsame Wintererlebnis im Mittelpunkt.

Weissensee, Kärnten

Ein echtes Kontrastprogramm zu den großen Skiarenen bietet der Weissensee in Kärnten. Das kleine Skigebiet begeistert mit einer besonderen Lage zwischen verschneiten Bergen und dem winterlichen See. Die Pisten sind überschaubar, die Atmosphäre familiär und der Blick auf die Landschaft außergewöhnlich.

Mit rund sechs Pistenkilometern ist der Weissensee natürlich kein Ziel für ambitionierte Kilometerjäger. Wer allerdings einen entspannten Skitag sucht und Wert auf Naturerlebnisse legt, wird hier glücklich. Ein zusätzliches Highlight sind die zahlreichen Möglichkeiten zum Langlaufen und Eislaufen. Der Weissensee ist damit auch für jene interessant, die ihren Winterurlaub abwechslungsreich gestalten möchten.

Sonnenkopf im Klostertal, Vorarlberg

Während sich viele Wintersportler auf St. Anton und Lech konzentrieren, lohnt sich ein Blick in Richtung Klösterle und Wald am Arlberg. Dort liegt das Skigebiet Sonnenkopf, das mit abwechslungsreichen Abfahrten, familienfreundlichen Bereichen und einer angenehm überschaubaren Größe punktet. Besonders schön sind die langen Abfahrten durch die winterliche Berglandschaft.

Auch die gemütlichen Hütten sorgen für echtes Alpengefühl. Statt großer Partyinszenierungen stehen hier Natur, Skifahren und entspannte Stunden im Vordergrund.

Skifahren © Getty Images

Vent im Ötztal, Tirol

Nur wenige Kilometer talauswärts versammeln sich in Sölden die Massen. Ganz hinten im Ötztal, im kleinen Bergsteigerdorf Vent auf 1.900 Metern Seehöhe, herrscht dagegen wohltuende Ruhe. Urige Bauernhäuser, gemütliche Gasthöfe und die imposante Bergwelt rund um die Wildspitze prägen das Ortsbild. Vier Liftanlagen und rund 15 Pistenkilometer machen Vent zu einem überschaubaren, aber charmanten Skigebiet. Lange Warteschlangen sind hier selten. Dank der Höhenlage locken bei passenden Wetterbedingungen ausgezeichnete Schneeverhältnisse.