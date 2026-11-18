Ein paar Tage raus, eine neue Stadt entdecken und den Alltag hinter sich lassen – dafür muss man nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Gerade von Wien aus gibt es einige europäische Städte, die sich auch mit einem kleineren Reisebudget erreichen lassen.

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Der November ist da und mit ihm beginnt die Zeit der Weihnachtsmärkte, Lichterketten und gemütlichen Cafés. Wer Lust auf ein Wochenende außerhalb der eigenen vier Wände hat, muss dafür nicht gleich einen teuren Flug buchen. Einige spannende Städte lassen sich von Wien aus bequem mit dem Zug oder Bus erreichen.



Wir haben fünf Reiseziele zusammengestellt, bei denen du mit etwas Planung einen Kurzurlaub mit zwei Übernachtungen für unter 200 Euro pro Person organisieren kannst. Gemeint sind dabei die Kosten für Anreise und Unterkunft – Essen, Eintritte und Shopping kommen noch dazu. Besonders günstig wird es, wenn du bei den Reisedaten flexibel bist und nicht unbedingt am klassischen Advent-Wochenende verreist.

1. Bratislava: Weihnachtsstimmung direkt vor der Haustür

Bratislava. © Getty Images/iStockphoto

Für einen spontanen Kurzurlaub musst du gar nicht weit fahren. Bratislava liegt nur etwa eine Stunde von Wien entfernt und ist damit ideal für alle, die möglichst wenig Zeit mit der Anreise verbringen möchten. Die slowakische Hauptstadt ist zwar überschaubar, hat aber jede Menge Charme.



In der historischen Altstadt kannst du durch kleine Gassen schlendern, in gemütlichen Cafés einkehren und die vielen historischen Gebäude entdecken. Ein Spaziergang hinauf zur Burg gehört ebenfalls dazu – von dort hast du einen schönen Blick über die Donau und die Stadt. In der Vorweihnachtszeit sorgen die Weihnachtsmärkte rund um den Hauptplatz für zusätzliche Stimmung.



Anreise: Mit dem Bus gibt es besonders günstige Verbindungen ab Wien. Hin- und Rückfahrt können bei frühzeitiger Buchung teilweise bereits rund 10 bis 15 Euro kosten.

2. Budapest: Großstadtgefühl zum kleinen Preis

Budapest. © Getty Images

Wer Lust auf eine richtige Großstadt hat, ist in Budapest genau richtig. Die ungarische Hauptstadt verbindet beeindruckende Architektur mit hippen Cafés, Bars und einem spannenden Nachtleben. Gleichzeitig sind viele Dinge vor Ort vergleichsweise leistbar.



Zu den Klassikern gehören das Parlament, die Fischerbastei und die Kettenbrücke. Besonders schön ist Budapest auch in der kalten Jahreszeit: Die berühmten Thermalbäder sind im Winter ein echtes Highlight. Wer lieber durch die Stadt schlendert, sollte sich die Weihnachtsmärkte rund um den Vörösmarty-Platz und die Basilika nicht entgehen lassen.



Anreise: Mit dem Bus erreichst du Budapest von Wien aus in ungefähr drei Stunden. Bei günstiger Buchung sind Hin- und Rückfahrt teilweise ab rund 26 Euro möglich.

3. Ljubljana: Sloweniens charmante Hauptstadt entdecken

Ljubljana Zentrum. © Getty Images

Ljubljana ist ein echter Geheimtipp für alle, die kleine, charmante Städte lieben. Die slowenische Hauptstadt ist überschaubar, unglaublich gemütlich und bietet eine tolle Mischung aus Cafés, kleinen Designshops, Restaurants und einer hübschen Altstadt.



Besonders schön ist das Zentrum rund um den Fluss Ljubljanica. Hier kannst du stundenlang durch die Gassen schlendern, auf einer der vielen Brücken stehen bleiben oder dich in einem Café aufwärmen. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören die Drachenbrücke, die Drei Brücken und die Burg von Ljubljana, von der du einen tollen Blick über die Dächer der Stadt hast.



Im Advent wird die Innenstadt mit Lichtern und Weihnachtsdekoration geschmückt. Damit ist Ljubljana auch für einen winterlichen Kurzurlaub eine schöne Wahl.



Anreise: Mit dem Bus bist du ungefähr fünf bis sechs Stunden unterwegs. Günstige Tickets gibt es je nach Termin ab rund 22 bis 30 Euro pro Strecke. Wer früh bucht, kann auch mit dem Zug attraktive Angebote finden.

4. Prag: Märchenhafte Gassen und Weihnachtsmärkte

Prag. © Getty Images/iStockphoto

Prag ist ein Klassiker unter den europäischen Städtezielen – und gerade im Winter besonders schön. Die tschechische Hauptstadt verwandelt sich rund um die Adventzeit in eine märchenhafte Kulisse. Auf dem Altstädter Ring und am Wenzelsplatz öffnen die Weihnachtsmärkte, während die historischen Gassen und die beleuchtete Karlsbrücke für die passende Atmosphäre sorgen.



Auch abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten gibt es viel zu entdecken: kleine Buchläden, gemütliche Kaffeehäuser und Lokale, in denen du die tschechische Küche probieren kannst. Wer zwei Nächte bleibt, hat ausreichend Zeit, die Stadt ohne allzu viel Stress zu erkunden.



Anreise: Mit dem Bus dauert die Fahrt von Wien nach Prag ungefähr vier bis viereinhalb Stunden. Bei frühzeitiger Buchung sind Hin- und Rückfahrt teilweise ab rund 24 Euro möglich.

5. Krakau: Polens Adventszauber erleben

Krakau © Getty Images/iStockphoto

Krakau ist eine wunderschöne Alternative zu den klassischen Citytrip-Zielen und gerade in der Vorweihnachtszeit einen Besuch wert. Der große Marktplatz Rynek Główny verwandelt sich im Advent in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit Holzbuden, regionalen Spezialitäten und festlicher Beleuchtung.



Auch abseits des Marktes hat die polnische Stadt einiges zu bieten: Die historische Altstadt gehört zum UNESCO-Welterbe, das jüdische Viertel Kazimierz ist bekannt für seine Cafés, Bars und kleinen Lokale. Dazu kommen die Wawel-Burg und zahlreiche Restaurants, in denen du die polnische Küche kennenlernen kannst.



Anreise: Mit dem Zug dauert die Fahrt von Wien ungefähr fünfeinhalb Stunden. Bei frühzeitiger Buchung gibt es Sparpreise ab rund 24 Euro pro Strecke. Auch Busverbindungen sind eine Option.