So kommst du ins Weihnachtsmanndorf

Ein Besuch bei Santa Claus? Wenn du davon träumst, musst du dringend nach Finnland. Da wartet eine zauberhafte Weihnachtswelt auf dich - Weihnachtsmann inklusive.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Einmal zum Weihnachtsmann am den Nordpol reisen - davon träumen viele Kinder. Das ist - wie so vieles - heutzutage möglich. Denn das Örtchen Rovaniemi (Finnland) gilt als offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmanns.

Einmalige Weihnachtswelt

Es ist ein magischer Ort, an dem Rentiere leben und der Weihnachtsmann dich in seinem Büro erwartet. Hier befindet sich auch sein Hauptpostamt, und du kannst Frau Weihnachtsmann kennenlernen.

Magische Erlebnisse

© Getty Images

Das acht Kilometer lange Weihnachtsmanndorf in Lappland liegt selbstverständlich am Polarkreis. Er verläuft mitten durch das Dorf und ist gekennzeichnet. Du kannst hier also auch einfach einmal den Polarkreis überqueren und dir das mit einer Urkunde bestätigen lassen. Weitere aufregende Attraktionen (abgesehen vom Weihnachtsmann) sind eine finnische Schneesauna, ein Besuch auf einer Huskyfarm und eine Tour mit dem Schneemobil.

Wenn du Glück hast und zwischen Herbst und Spätwinter anreist, kannst du sogar die Polarlichter sehen. Geöffnet ist das Weihnachtsmanndorf aber ohnehin ganzjährig.

Die Unterkunft

Um ein Hotel zu finden, musst du gar nicht lange suchen. Das Weihnachtsmanndorf bietet auch da an. Du hast die Wahl zwischen mehreren Hotels in unterschiedlichen Preiskategorien und kannst sogar in einem Schneehotel absteigen. Ein besonderes Highlight ist das Glass Resort - hier schläfst du in Glas-Iglus. Wer es gerne einfacher mag, kann auch eine Ferienwohnung wählen oder im Wohnwagenpark unterkommen.

Die Anreise

Um nach Rovaniemi zu gelangen, kannst du im Winter mit der Austrian von Wien nonstop nach Rovaniemi fliegen. In der Nebensaison - also von Frühling bis Herbst - kann es sein, dass du einen Zwischenstopp in Helsinki machen musst. Aus anderen Städten in Österreich gibt es leider keine Direktflüge.