Im Salzburger Wallfahrtsort Maria Kirchental versteckt sich ein idyllischer Weihnachtsmarkt, umgeben von winterlicher Berglandschaft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Den Wiener Weihnachtstraum am Rathausplatz, den Kultur- und Weihnachtsmarkt im Schloss Schönbrunn und den Salzburger Christkindlmarkt kennen wir alle oder den Mariazeller Advent kennen wir alle und sie sind immer einen Besuch wert. Allerdings findet man sich meistens inmitten von Menschenmassen wieder.

Neue Wege beschreiten

Es müssen neue Ideen her. Die muss man eigentlich nicht lange suchen. In ganz Österreich verstecken sich stimmungsvolle Adventmärkte, die weniger überlaufen sind. Wer auf der Suche nach friedvoller Stimmung ist, sollte einen Abstecher nach Maria Kirchental machen.

Zauberhafte Bergweihnacht

Adventmarkt in Maria Kirchental (Salzburg). © Salzburger Saalachtal Tourismus

Fernab vom vorweihnachtlichen Trubel findet man bei der Bergweihnacht Maria Kirchental ein verstecktes Juwel: Vor der beeindruckenden Kulisse der Wallfahrtskirche erwartet die Besucher:innen ein traditioneller Handwerksmarkt mit liebevoll gefertigten Unikaten: von kunstvollen Töpferarbeiten über Selbstgenähtes bis hin zu regionalen Spezialitäten. Für musikalische Adventstimmung sorgen zwei kostenlose Konzerte, das alpenländische Adventsingen "Auf d’Weihnacht zua" sowie heuer erstmals "Advent im Gebirg" – die Jubiläumstour der Meissnitzer Band.

Hinreißendes Kinderprogramm

Adventmarkt in Maria Kirchental (Salzburg). © Salzburger Saalachtal Tourismus

Auch Kindern wird einiges geboten: In der Weihnachtswerkstatt wird gemeinsam mit Wichtel Berta gebastelt, beim Mitmach-Theater können sie selbst in die Weihnachtswelt eintauchen und im Engerl-Postamt ihre Wünsche ans Christkind schicken.

Die Bergeweihnacht Maria Kirchental öffnet an zwei Dezember-Wochenende ihre Standln: Sie findet am 5. und 6. sowie am 12. und 13. Dezember 2026 statt. Die Anreise ist entweder zu Fuß oder mit dem Shuttlebus möglich. Ein kostenpflichtiger Shuttleservice bringt Besucher ab der Mautstelle in St. Martin um 4,50 Euro pro Fahrt hinauf nach Maria Kirchental.