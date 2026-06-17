"Wiens längste Limo"
ORF-Star fährt mit Öffis zur eigenen Hochzeit
Aus einer zufälligen Begegnung im Kino entwickelte sich Liebe: ORF-Star Marcus Wadsak hat seine Therese 2023 kennengelernt, nun wurde geheiratet.
Wahrzeichen
Und die Eheschließung fand nicht irgendwo statt, sondern in luftiger Höhe - sie gaben einander im Wiener Riesenrad das Ja-Wort.
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Prater als Kulisse
Das Paar wählte grau-hellblaue Töne für die Hochzeitsoutfits, Marcus kam im klassischen Anzug, Therese in einer Robe mit Spitze und Tüll. Für Fotos wurde dann ein Ringelspiel zur perfekten Kulisse. Beide trugen - zumindest auf einigen Fotos - flotte Turnschuhe.
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Längste Limousine
Therese Frank ist laut Insta Anwältin und Yogalehrerin. Zur Hochzeit gratulierten dem Paar auch die Wiener Linien: "Schön, dass ihr Wiens längste Limousine für die Anreise genutzt habt."
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