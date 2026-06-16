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Fest der Liebe

Roncalli-Hochzeit: Lili Paul & Domi Thiem im Glück!

Dominic Thiem spricht über Liebe zu Lilly Paul Roncalli
© Dave Benett/Getty Images for The Aubrey
Freunde und Familie kamen im Circus Roncalli zusammen um den Bund der Ehe zu feiern. Die Postings zeigen das Traumfest.
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Die Gerüchteküche brodelte schon länger, und nun war es endlich so weit: Im geschichtsträchtigen, romantischen Ambiente des Circus Roncalli wurde am Wochenende eine absolute Traumhochzeit gefeiert. Mittendrin statt nur dabei: Artistin Lili Paul-Roncalli (28) und Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem (32). Die beiden zeigten sich auf dem Fest der Liebe überglücklich, hielten Händchen und wirkten verliebter denn je.

Wer beim Anblick der eleganten Schnappschüsse im Netz allerdings glaubte, das Society-Traumpaar selbst hätte sich heimlich das Ja-Wort gegeben, muss genauer hinsehen: Geheiratet wurde zwar im engsten Familienkreis unter der Zirkuskuppel – der Bräutigam war jedoch Lilis Bruder Adrian Paul-Roncalli, der seine Liebste vor einer traumhaften Kulisse ehelichte.

Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli
Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli © Instagram/jshapter

Einblick hinter die Kulissen via Instagram

Da die Familie Roncalli für gewöhnlich großen Wert auf Privatsphäre legt, fand die Zeremonie abseits der großen Öffentlichkeit statt. Freunde und Verwandte hielten sich jedoch nicht ganz zurück und teilten auf Instagram emotionale Einblicke, romantische Schnappschüsse der Zeremonie und Videos von der ausgelassenen Stimmung im festlich dekorierten Zirkuszelt. Auf den Bildern stachen Lili und Dominic sofort ins Auge: Das Paar strahlte mit dem frischgebackenen Ehepaar um die Wette.

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Seit Jahren ein unzertrennliches Team

Dass bei diesem Liebes-Spektakel auch bei Lili und ihrem Dominic die Hochzeitsglocken im Kopf läuten, ist kein Wunder. Die Let's-Dance-Gewinnerin und der US-Open-Sieger von 2020 sind immerhin bereits seit Anfang 2021 offiziell liiert. Damals machten sie ihre Beziehung mit einem kuscheligen Instagram-Foto öffentlich. Seitdem meistern die beiden den Spagat zwischen Thiems Tennis-Terminen und Lilis Engagements im Familienbetrieb bravourös. Nach über fünf Jahren wilder Ehe gelten die beiden als eines der beständigsten Paare der österreichischen Promi-Welt.

Dominic Thiem: "Es ist natürlich ein Wunsch."

Dass eine eigene Hochzeit für das Paar keineswegs utopisch ist, sickerte bereits vor geraumer Zeit durch. In einem Interview mit oe24 sprach Dominic Thiem überraschend offen über die gemeinsame Zukunft und ließ aufhorchen, als er auf das Thema Heiraten angesprochen wurde. Damals verriet der Tennis-Star mit einem Schmunzeln, dass man sich im Hause Thiem-Roncalli sehr wohl Gedanken über den Altar mache: "Ja es ist natürlich ein Wunsch. Wenn wir beide mehr Zeit haben."

Nachdem die beiden nun bei Bruder Adrian schon einmal vorfühlen durften, bleibt es spannend, wann im Hause Roncalli die nächsten Hochzeitsglocken läuten – dann vielleicht wirklich für Lili und ihren Dominic.

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