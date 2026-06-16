Amira: DAS bekommt Christian zum Geburtstag

In einem Clip verriet die schwangere Moderatorin, was bei Christian Dürens Geburtstag nicht fehlen darf.

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Amira Aly hat derzeit einiges zu tun. In ihrem Garten finden Gestaltungsarbeiten statt und auch der Pool muss fertig werden.

Swimmingpool bereit

Amira überwacht die Arbeiten, macht sich selbst ein Bild vom Fortschritt. Derzeit ist sie sehr zufrieden, wie sie in Insta-Stories wissen lässt. Schon kommende Woche soll der Swimmingpool dann einsatzbereit sein.

Geburtstag

Doch nicht nur rund ums Haus ist die schwangere Moderatorin gut beschäftigt. Auch ein besonderer Tag steht an: Am 19. Juni hat ihr Partner, Moderator Christian Düren, Geburtstag. Er wird 36 Jahre alt und Amira verrät in einer Story, was zu diesem Anlass nicht fehlen darf: Eine Torte! Doch die Sorte stellt eine Herausforderung dar: Dubai-Schokoladen-Geschmack soll es sein.

Amira Aly und Christian Düren, 2025 © Getty Images

Wie genau sie das angehen werde, kann Amira noch nicht sagen. Fest steht, sie muss sich noch ein paar Gedanken zur süßen Geburtstagsüberraschung machen!