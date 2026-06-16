TV
E-Paper
Stars

Süß

Amira: DAS bekommt Christian zum Geburtstag

Amira Aly, Christian Düren
© Getty Images
In einem Clip verriet die schwangere Moderatorin, was bei Christian Dürens Geburtstag nicht fehlen darf.
OE24 auf Google bevorzugen

Amira Aly hat derzeit einiges zu tun. In ihrem Garten finden Gestaltungsarbeiten statt und auch der Pool muss fertig werden.

Swimmingpool bereit

Amira überwacht die Arbeiten, macht sich selbst ein Bild vom Fortschritt. Derzeit ist sie sehr zufrieden, wie sie in Insta-Stories wissen lässt. Schon kommende Woche soll der Swimmingpool dann einsatzbereit sein.

Auch interessant

Gabalier: Neuer Hit und Wörthersee-Comeback

Starbesetzter Klima-Gipfel in der Wiener Hofburg

Leo Hillinger: So hat mich meine Frau betrogen

Gery Keszler sagt amfAR-Gala in Salzburg ab

Rebecca Horner wird zur Faden-Kunst

Geburtstag

Doch nicht nur rund ums Haus ist die schwangere Moderatorin gut beschäftigt. Auch ein besonderer Tag steht an: Am 19. Juni hat ihr Partner, Moderator Christian Düren, Geburtstag. Er wird 36 Jahre alt und Amira verrät in einer Story, was zu diesem Anlass nicht fehlen darf: Eine Torte! Doch die Sorte stellt eine Herausforderung dar: Dubai-Schokoladen-Geschmack soll es sein.

Amira Aly und Christian Düren
Amira Aly und Christian Düren, 2025 © Getty Images

Wie genau sie das angehen werde, kann Amira noch nicht sagen. Fest steht, sie muss sich noch ein paar Gedanken zur süßen Geburtstagsüberraschung machen!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gery Keszler sagt amfAR-Gala in Salzburg ab

Unternehmer aus NÖ pfeift auf Melonen-Verbot

Star-Auflauf in der Wiener Hofburg

Amira Aly: Ärger mit Baufirma!

Amira: DAS bekommt Christian zum Geburtstag

ORF-Star packt über Drogen-Drama aus

Gabalier: Neuer Hit und Wörthersee-Comeback

Starbesetzter Klima-Gipfel in der Wiener Hofburg

Rebecca Horner wird zur Faden-Kunst

Leo Hillinger: So hat mich meine Frau betrogen