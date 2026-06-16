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Starbesetzter Klima-Gipfel in der Wiener Hofburg

Arnold Schwarzenegger, Kamala Harris und Alexander Van der Bellen
© Andreas Tischler / Vienna Press
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Mit dem Motto "We are unstoppable" und US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast feiert der von Arnold Schwarzenegger initiierte "Austrian World Summit" (AWS) sein zehnjähriges Jubiläum. Neben dem zentralen Thema der Konferenz, dem Klima, sprechen die beiden am Dienstag bei einem "Fireside Chat" in der Wiener Hofburg unter anderem auch über Führungsverantwortung und Demokratie.

Christian Stocker, Klemens Hallmann, Doris Schmidauer, Alexander Van der Bellen
Christian Stocker, Klemens Hallmann, Doris Schmidauer, Alexander Van der Bellen © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Teilnehmer

Heather Mills mit Freund Mike
Heather Mills mit Freund Mike © Andreas Tischler / Vienna Press

Das Promi-Aufgebot könnte beim Klimagipfel in der Wiener Hofburg nicht größer sein. Neben Schwarzenegger und Harris haben sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit First Lady Doris Schmidauer, Bundeskanzler Christian Stocker, Unternehmer und Summit-Unterstützer Klemens Hallmann sowie Heather Mills eingefunden.

Heather Milligan, Arnold Schwarzenegger, Kamala Harris, Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer, Monika Langthaler und Norbert Totschnig
Heather Milligan, Arnold Schwarzenegger, Kamala Harris, Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer, Monika Langthaler und Norbert Totschnig © Andreas Tischler / Vienna Press

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