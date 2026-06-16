Starbesetzter Klima-Gipfel in der Wiener Hofburg

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Mit dem Motto "We are unstoppable" und US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast feiert der von Arnold Schwarzenegger initiierte "Austrian World Summit" (AWS) sein zehnjähriges Jubiläum. Neben dem zentralen Thema der Konferenz, dem Klima, sprechen die beiden am Dienstag bei einem "Fireside Chat" in der Wiener Hofburg unter anderem auch über Führungsverantwortung und Demokratie.

Christian Stocker, Klemens Hallmann, Doris Schmidauer, Alexander Van der Bellen © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Teilnehmer

Heather Mills mit Freund Mike © Andreas Tischler / Vienna Press

Das Promi-Aufgebot könnte beim Klimagipfel in der Wiener Hofburg nicht größer sein. Neben Schwarzenegger und Harris haben sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit First Lady Doris Schmidauer, Bundeskanzler Christian Stocker, Unternehmer und Summit-Unterstützer Klemens Hallmann sowie Heather Mills eingefunden.