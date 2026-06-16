Gery Keszler sagt amfAR-Gala in Salzburg ab

Sponsoren und Stargast abgesprungen - Wohltätigkeitsveranstaltung könnte aber im kommenden Jahr stattfinden

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In diesem Jahr wird es keine amfAR-Gala in Salzburg geben. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hätte der Charity-Event zugunsten der Aids-Forschung und -Prävention im August erneut in der Mozartstadt über die Bühne gehen sollen. Wie am Dienstag mehrere Medien berichteten, hat Organisator Gery Keszler die Gala nun aber abgesagt. Offenbar sind Sponsoren und ein namentlich noch nicht genannter Stargast abgesprungen. Für 2027 soll jedoch eine Neuauflage geplant sein.

Gerya Keszler und Eva Cavalli © Andreas Tischler / Vienna Press

Sponsoren abgesprungen

Der Charity-Event war als exklusive Veranstaltung ausgelegt und hatte seinen Preis: Die Zahl der Gäste war im Vorjahr auf nicht ganz 400 limitiert, die Eintrittskarten kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Person.