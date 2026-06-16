Sponsoren-Flaute
Gery Keszler sagt amfAR-Gala in Salzburg ab
In diesem Jahr wird es keine amfAR-Gala in Salzburg geben. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hätte der Charity-Event zugunsten der Aids-Forschung und -Prävention im August erneut in der Mozartstadt über die Bühne gehen sollen. Wie am Dienstag mehrere Medien berichteten, hat Organisator Gery Keszler die Gala nun aber abgesagt. Offenbar sind Sponsoren und ein namentlich noch nicht genannter Stargast abgesprungen. Für 2027 soll jedoch eine Neuauflage geplant sein.
Sponsoren abgesprungen
Der Charity-Event war als exklusive Veranstaltung ausgelegt und hatte seinen Preis: Die Zahl der Gäste war im Vorjahr auf nicht ganz 400 limitiert, die Eintrittskarten kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Person.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden