Leo Hillinger: So hat mich meine Frau betrogen

Der Starwinzer packt im "Mindgamespodcast" über seine traurigen Erfahrungen in vergangenen Beziehungen aus.

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Er war jahrelang das Parade-Gesicht des burgenländischen Weinbaus, wirbelte als Society-Liebling durch die Medien und zog schließlich die Reißleine: Der österreichische Starwinzer Leo Hillinger hat sich weitgehend aus der heimischen Öffentlichkeit zurückgezogen und genießt sein Leben mittlerweile abseits des Rampenlichts im fernen Südafrika. Über sein Privatleben bewahrt der Unternehmer für gewöhnlich eisernes Schweigen. Umso hellhöriger macht nun ein virtueller Streifzug: Im "Mindgamespodcast" auf Instagram legte der Winzer überraschend eine weitreichende und höchst private Beichte ab.

Das bittere Ende der ersten Ehe in den 90ern

Im lockeren Talk plauderte Hillinger völlig ungeniert aus dem Nähkästchen und kam dabei auf ein Kapitel zu sprechen, das wohl die wenigsten auf dem Schirm hatten: seine erste Ehe, die bereits in den 1990er-Jahren in die Brüche ging. Der Grund dafür klingt wie das Drehbuch einer tragischen Liebeskomödie, war für den Winzer damals aber wohl alles andere als lustig: "Wenn man auf Hochzeitsreise fährt und sie lernt einen anderen kennen, ist das nicht so schön."

"Viel zu bodenständig und katholisch"

Trotz des damaligen Schocks blickt der Burgenländer heute ohne Groll, sondern mit einer großen Portion Gelassenheit und Pragmatismus auf das Beziehungs-Aus zurück. Im Gespräch stellte er klar, dass er dem Schicksal im Nachhinein sogar dankbar für den dramatischen Verlauf sei: "Es hat eh nie gepasst."

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"Es hat eh nie gepasst."

Seine Ex-Frau sei charakterlich einfach völlig anders gestrickt gewesen als er selbst, so der Winzer reflektiert. Für die damalige Konstellation sei er schlicht ungeeignet gewesen: "Dafür bin ich viel zu bodenständig und katholisch."

Familiäres Glück im zweiten Anlauf

Dass das Liebes-Spiel der 90er-Jahre so rasch verloren ging, ebnete letztlich den Weg für sein langfristiges Familienglück. Seit 2006 ist Leo Hillinger offiziell mit seiner zweiten Ehefrau Eveline verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und zeigt, dass Hillingers Sehnsucht nach Beständigkeit und Bodenständigkeit im zweiten Anlauf vollends erfüllt wurde – auch wenn das ganz private Glück heute lieber unter der Sonne Südafrikas statt im Blitzlichtgewitter zelebriert wird.