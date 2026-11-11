Die No-Travel-List für 2027: Da solltest du nicht hin

Fodor's Travel hat acht Ziele veröffentlicht, die man besser meiden sollte, weil sie völlig überlaufen sind.

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Wenn wir an den Sommerurlaub denken, haben wir meistens einen weißen Traumstrand vor Augen: ein paar Palmen, ein Sonnenschirm, eine Liege, türkisfarbenes Meer und vor allem möglichst wenig Menschen. Natürlich gibt es solche versteckten Paradiese, an denen man seine Ruhe hat. Aber von den meisten schönen Stränden haben auch andere Leute schon gehört und sie sind alle da.

Achtung, Touristenmassen

Genau vor diesen Orten warnt Fodor's Travel jedes Jahr mit seiner "No List": einer Liste mit acht beliebten Urlaubszielen, die man besser meiden sollte, weil dort Menschenmassen am Strand liegen wie die berühmten Ölsardinen.

Die No-Travel-List

Wenn du deinen nächsten Urlaub planst, solltest du von folgenden Destinationen Abstand nehmen:

Albanische Riviera © Getty Images

Die albanische Riviera

Es ist gar nicht lange her, dass Albanien noch als absoluter Geheimtipp für alle galt, die an wunderschönen Stränden sitzen und relativ wenig Geld ausgeben wollten. Als Geheimtipp geht die albanische Riviera heute nicht mehr durch. Das schnelle Wachstum als Tourismusziel überlastet die Infrastruktur völlig. Immer mehr Reisende sagen, dass sie nicht mehr kommen wollen, weil es zu voll ist.

Die Amalfiküste

Kein Zweifel, die Region zählt zu den schönsten Gegenden Italiens. Doch die Touristenmassen, die sich durch die engen Gassen von Positano, der beliebten Stadt mit Blick aufs Meer, drängen, und die schmalen Verkehrswege trüben das Vergnügen. Von den Preisen ganz zu schweigen …

Bali

Auf der indonesischen Insel erwarten dich neben atemberaubender Natur und hinreißenden Ständen vor allem ein massives Müllproblem, Wassermangel und Baustopps für Hotels und Restaurants.

Korsika. © Getty Images

Korsika

Wunderschöne Natur, beeindruckende Küsten und malerische Städte werden schnell vergessen, wenn man die politischen Spannungen spürt. Separatisten fordern die Unabhängigkeit der zu Frankreich gehörenden Insel. Die Bewohner:innen wünschen sich auch eine Reduzierung des Massentourismus.

Edinburgh

Viel zu viele Besucher:innen während der Sommermonate, die in zu engen Gassen unterwegs sind, nehmen den Spaß. Dazu gibt es durch die vielen Kurzzeitvermietungen mittlerweile eine große Wohnungsnot in der schottischen Stadt.

Kyoto © Getty Images

Kyoto

So interessant ein Besuch in der japanischen Metropole ist, so sehr ist auch der öffentliche Raum überlastet. Für die Einheimischen sind die Besucherströme leider zu viel.

Ngorongoro

Eine Safari in Tansania klingt reizvoll? Leider steigt der ökologische Druck durch die starke touristische Nutzung und zu viele Safarifahrzeuge enorm, und die Natur, die alle so gerne sehen wollen, leidet.

Seona

Das US-amerikanische Wander- und Naturparadies ist für seine spektakulären Naturwunder berühmt. Natürlich zieht das viele Menschen an. Auch hier eskalieren die Kurzzeitvermietungen und Einheimische finden kaum mehr ein Zuhause.