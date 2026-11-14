Winterurlaub 2026/2027: An diesen Tagen sind Flüge besonders günstig

Wann sind Flüge 2027 besonders günstig? Expedia-Auswertungen zeigen auffällige Abflugtermine im Winter – und verraten, an welchen Buchungstagen sich bares Geld sparen lässt.

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Das Urlaubsziel ist gefunden, das Hotel sieht traumhaft aus – und dann verdirbt der teure Flugpreis die Vorfreude. Bevor du deine Reisepläne wieder verwirfst, lohnt sich ein zweiter Blick in den Kalender. Denn wer beim Abflugdatum etwas Spielraum hat, kann mitunter sparen, ohne beim Urlaub selbst Abstriche zu machen.

Für die Planung des nächsten Wintertrips liefert Expedias "Winter Travel Outlook" konkrete Anhaltspunkte. Die Auswertung umfasst Reisen zwischen 1. Dezember 2026 und 28. Februar 2027. Sie basiert auf Flugsuchen auf der Expedia-Website.

Laut Expedia: An diesen Tagen sind Flüge im Winter besonders günstig

Bei internationalen Flügen stechen laut Auswertung zwei Termine hervor: der 4. Dezember 2026 und der 18. Februar 2027. Wenn du deinen Winterurlaub zeitlich flexibel planen kannst, lohnt es sich also, auch diese Abflugtage in den Preisvergleich aufzunehmen.

Deutlich teurer wird es laut Analyse unmittelbar vor Weihnachten: Der 16. und der 19. Dezember 2026 werden als teuerste internationale Abflugtage genannt. Der 18. und 19. Dezember zählen außerdem zu den Tagen mit dem größten internationalen Reiseaufkommen.

An welchem Wochentag solltest du Flüge buchen?

Beim Flugkauf lohnt sich eine Unterscheidung: Buchungstag und Abflugtag sind zwei verschiedene Dinge. Die Wintertermine oben sagen aus, wann du fliegst – nicht, wann du dein Ticket kaufen solltest.

Hinweise zum Kaufzeitpunkt liefert Expedias separater "Air Hacks Report 2026". Darin war Mittwoch der günstigste Buchungstag, Sonntag der teuerste. Der durchschnittliche Preisunterschied betrug allerdings nur drei Prozent.

Stärker fiel die Wahl des Abflugtages ins Gewicht: Wer freitags startete, zahlte im Schnitt 18 Prozent weniger als bei einer Abreise am Samstag.

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Wie lange vor dem Abflug solltest du buchen?

Auch hier liefert die Auswertung einen Anhaltspunkt: Bei internationalen Flügen lagen die Preise 31 bis 45 Tage vor der Abreise im Durchschnitt günstiger als bei einer Buchung sechs Monate vorher.

Für Ferienzeiten und stark nachgefragte Strecken empfiehlt Expedia dennoch, früher zu buchen, weil günstige Tarifklassen rasch ausverkauft sein können. Ein gutes Angebot nur wegen eines vermeintlich idealen Buchungstags verstreichen zu lassen, ist daher keine verlässliche Sparstrategie.

So findest du günstige Flüge für deinen Urlaub 2027

Für deine Suche heißt das: Vergleiche mehrere Abflug- und Rückflugtage, statt dich sofort auf einen Termin festzulegen. Ein Preisalarm hilft dir, Veränderungen bei deiner Wunschverbindung zu verfolgen. Und achte beim Vergleich auf den Endpreis inklusive Gepäck und der Extras, die du tatsächlich brauchst.

Der Kalender ist damit ein guter Ausgangspunkt für die Suche. Ob der Donnerstag im Februar oder der Freitag vor deinem geplanten Urlaub wirklich günstiger ist, zeigt erst der Vergleich deiner konkreten Verbindung.