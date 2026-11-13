Gekürt! Diese Stadt ist 2027 Europas neue Weihnachtshauptstadt

Jedes Jahr wird eine europäische Stadt zur Weihnachtshauptstadt gekürt. Nun steht fest, welcher Ort 2027 den begehrten Titel erhält und mit seinem Weihnachtszauber lockt.

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Ein Meer aus Lichtern, festlich geschmückte Altstadtgassen und Weihnachtsmärkte mit jahrhundertealter Tradition: Jedes Jahr wird eine europäische Stadt zur offiziellen Weihnachtshauptstadt gekürt. Für 2027 steht die Entscheidung bereits fest und sie fällt auf eine Stadt in der Schweiz. Doch auch zwei kleinere Orte dürfen sich über eine besondere Auszeichnung freuen.

Das ist Europas Weihnachtshauptstadt 2027

Weihnachtsmarkt am Barfüssplatz in Basel, Schweiz. © Getty Images/iStockphoto

Die Entscheidung ist gefallen: Basel in der Schweiz wurde zur Europäischen Weihnachtshauptstadt 2027 gekürt. Eine internationale Jury des Christmas Cities Network vergibt die Auszeichnung jährlich in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament. Gewürdigt werden Städte, die den Weihnachtsgeist durch kulturelle Veranstaltungen, Traditionen und gemeinschaftliche Initiativen lebendig halten.



Für Basel ist die Auszeichnung keine große Überraschung: Die Stadt ist für ihre stimmungsvolle Adventszeit bekannt. Besonders der Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und dem Münsterplatz zieht jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Seit 1978 gehört er zum festen Bestandteil der Basler Weihnachtszeit und umfasst inzwischen mehr als 150 Stände. Jährlich sollen mehr als eine Million Menschen den Markt besuchen.



Ein besonderes Highlight sind außerdem die sogenannten Zauberhöfe. Dafür werden ausgewählte Innenhöfe in der Altstadt festlich dekoriert und in kleine Weihnachtswelten verwandelt. Unter dem Motto "Weihnachten in Basel" gibt es darüber hinaus eine historische Weihnachtstram, einen Adventskalender mit kostenlosen Veranstaltungen im Theater Basel und verschiedene Weihnachtsausstellungen in den Museen. Neun große Weihnachtsbäume sorgen zusätzlich für festliche Stimmung in der Innenstadt.

Auch soziales Engagement wird ausgezeichnet

Basel, Schweiz. © Getty Images

Bei der Bewerbung spielte nicht nur das weihnachtliche Programm eine Rolle. Basel hob auch sein soziales Engagement hervor. Dazu gehören etwa Motorradfahrer, die als Weihnachtsmänner verkleidet Spenden sammeln, sowie Weihnachtsessen für alleinstehende und obdachlose Menschen.



Die Auszeichnung soll damit nicht nur schöne Weihnachtsmärkte und festliche Dekoration würdigen, sondern auch zeigen, wie Städte Menschen zusammenbringen und Gemeinschaft fördern.

Diese zwei Orte erhalten ebenfalls einen Weihnachtstitel

Neben der Weihnachtshauptstadt gibt es noch zwei weitere Kategorien: Die Auszeichnung "Europäische Weihnachtsstadt" geht an Orte mit 10.000 bis 100.000 Einwohnern. Das "Europäische Weihnachtsdorf" ist für kleinere Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern vorgesehen.



Baia Mare in Rumänien wurde für 2027 zur Europäischen Weihnachtsstadt ernannt. Die Stadt im Norden des Landes setzt auf einen festlich geschmückten Touristenzug und einen traditionellen Wohltätigkeitsbasar. Das weihnachtliche Geschehen spielt sich vor allem am Freiheitsplatz in der Altstadt ab.

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Der Titel des Europäischen Weihnachtsdorfs geht nach Omiš in Kroatien. Genauer gesagt steht das kleine Dorf Nart im dalmatinischen Hinterland im Mittelpunkt. Dort leben dauerhaft nur elf Menschen. Eine Familie betreibt einen rund zwei Kilometer langen, beleuchteten Weihnachtspfad mit mehr als fünf Millionen bunten LED-Lichtern. In der Adventszeit zieht dieser jährlich rund 70.000 Besucherinnen und Besucher an. Eine lebende Krippe, regionale Spezialitäten und ein Tierpark mit mehr als 150 Tieren ergänzen das Programm.

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Damit stehen für 2027 gleich drei ganz unterschiedliche Orte im Zeichen der europäischen Weihnacht: das traditionsreiche Basel, das rumänische Baia Mare und das kleine kroatische Weihnachtsdorf Nart.