Diese Weihnachtsmärkte erwarten den größten Ansturm - auch Wiener Christkindlmarkt dabei

Wo wird es heuer zwischen Punschstand und Weihnachtsschmuck besonders voll? Eine neue Studie zeigt, welche Christkindlmärkte besonders stark an Interesse gewinnen. Auch der Wiener Rathausplatz gehört zu den internationalen Aufsteigern.

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Lichterketten über den Köpfen, der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft und ein heißer Punsch in der Hand: Für viele gehört ein Christkindlmarktbesuch zum Advent wie der Weihnachtsbaum zum Fest. Doch manche Märkte stehen heuer offenbar besonders oft auf der Wunschliste. Das zeigt eine neue Analyse des Reiseversicherers InsureandGo, die das wachsende Interesse an Weihnachtsmärkten weltweit untersuchte.

Dafür wurden Google-Suchdaten zu mehr als 370 Weihnachtsmarkt-Suchbegriffen ausgewertet. Entscheidend war, bei welchen Märkten das Suchinteresse gegenüber dem Vorjahr am stärksten gestiegen ist. Die Ergebnisse liefern damit Hinweise auf einen möglichen Ansturm.

Wiener Rathausplatz ist in den weltweiten Top 20

Rathausplatz Christkindlmarkt © Getty Images

Für einen Adventausflug muss es jedenfalls nicht immer weit weg sein: Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz landet mit einem Plus von 57 Prozent auf Platz 18. Er ist damit der einzige österreichische Markt unter den 20 größten Aufsteigern der Untersuchung.

Das Ergebnis kommt pünktlich zum Saisonstart: Am 13. November 2026 öffnet der Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus. Bis 26. Dezember kannst du dort täglich von 10 bis 22 Uhr durch die Stände bummeln; am 24. Dezember schließt der Markt um 18.30 Uhr.

Das deutlich gestiegene Suchinteresse lässt vermuten, dass der Rathausplatz heuer bei noch mehr Menschen auf dem Reiseplan stehen könnte.

Platz eins: Lincoln Cathedral Christmas Market

Den mit Abstand größten Sprung macht der Lincoln Cathedral Christmas Market in Großbritannien: Das Suchinteresse ist laut Studie um 1.833 Prozent gestiegen.

Hinter dem enormen Plus steckt eine besondere Vorgeschichte. Der frühere Weihnachtsmarkt von Lincoln, der 1982 startete, wurde 2023 nach vier Jahrzehnten wegen Überfüllungsbedenken eingestellt. Heuer gibt es mit dem Markt in und rund um die gotische Kathedrale ein neues, kleineres Format.

Von 3. bis 5. Dezember können Besucher dort nach Geschenken stöbern und sich durch weihnachtliche Spezialitäten kosten. Für den Besuch sind Tickets erforderlich.

Thessaloniki und Berlin komplettieren die Top drei

Auf Platz zwei folgt ein Ziel, das bei der Planung einer Adventreise vielleicht nicht sofort in den Sinn kommt: Thessaloniki. Die griechische Stadt verzeichnet ein Plus von 479 Prozent beim Suchinteresse.

Laut Studienbeschreibung locken dort weihnachtliche Holzstände und vor allem süße Spezialitäten: etwa Melomakarona, die griechischen Honigkekse, und Kourabiedes, mürbes Buttergebäck. Eine Adventreise, bei der du beim Naschen gleich ein paar neue Weihnachtstraditionen kennenlernen kannst.

Den dritten Platz sichert sich der WeihnachtsZauber am Berliner Gendarmenmarkt mit 311 Prozent mehr Suchinteresse. Die Kulisse aus Französischem Dom, Deutschem Dom und Konzerthaus macht den Markt zum besonders stimmungsvollen Ziel für einen vorweihnachtlichen Städtetrip.

Dahinter folgen zwei weitere Klassiker: der Weihnachtsmarkt am Prager Altstädter Ring mit 249 Prozent und der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom mit 192 Prozent Zuwachs.

Diese 20 Weihnachtsmärkte gewinnen 2026 am stärksten an Interesse

Lincoln Cathedral Christmas Market, Großbritannien Weihnachtsmarkt Thessaloniki, Griechenland WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt, Deutschland Weihnachtsmarkt am Altstädter Ring in Prag, Tschechien Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, Deutschland Weihnachtsmarkt Óbidos, Portugal Adventi Bazilika Budapest, Ungarn Weihnachtsmarkt Olmütz, Tschechien Betlejem Poznańskie in Posen, Polen Weihnachtsmarkt Carmel, USA Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, Deutschland Weihnachtsmarkt Aosta, Italien Weihnachtsmarkt Trient, Italien Weihnachtsmarkt Kaysersberg, Frankreich Dresdner Striezelmarkt, Deutschland Weihnachtsmarkt Québec City, Kanada Weihnachtsmarkt Bethlehem in Pennsylvania, USA Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz, Österreich Weihnachtsmarkt Turin, Italien Weihnachtsmarkt Luxemburg-Stadt, Luxemburg

Weniger Suchinteresse für Paris, Amsterdam und Nürnberg

Während diese Märkte online zulegen, fällt das Interesse an einigen prominenten Weihnachtszielen schwächer aus als im Vorjahr. Für Paris weist die Untersuchung ein Minus von 42 Prozent aus, für Amsterdam sind es 26 Prozent, für Brüssel 21 Prozent und für Nürnberg 13 Prozent.

Als Geheimtipp für einen garantiert entspannten Bummel taugen diese Rückgänge allerdings nicht: Auch ein Markt mit sinkendem Suchinteresse kann weiterhin sehr gut besucht sein. Wer seine Adventreise plant, bekommt mit dem Ranking vor allem eines: neue Ideen – und einen Hinweis darauf, welche Weihnachtsmärkte heuer besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.