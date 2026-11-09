Nicht Lech oder Kitzbühel: DAS ist das teuerste Skigebiet Österreichs

Wer an exklusiven Skiurlaub in Österreich denkt, hat sofort Kitzbühel oder Lech am Arlberg im Kopf. Doch wenn es nach einer neuen Analyse geht, führt ein anderes Skigebiet in der kommenden Saison die Preisliste an.

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Skifahren wird zunehmend zum Luxus, doch wo genau sprengt der Winterurlaub mittlerweile alle Budgets? Die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu hat für die Skisaison 2026/2027 genau nachgerechnet. Für den Ski-Preisindex wurden rund 265 europäische Skigebiete (mit mindestens 20 Pistenkilometern) unter die Lupe genommen.

Die Formel für das Ranking: Holidu addierte den Preis für einen Tages-Skipass für Erwachsene mit dem Medianpreis für eine Übernachtung pro Person. Um ein faires Bild zu zeichnen, wurde der Durchschnittspreis aus der Hochsaison (21. bis 27. Dezember 2026) und der Nebensaison (22. bis 28. März 2027) errechnet. Das Ergebnis ist eine Top 10, die so manchen Pisten-Fan überraschen dürfte.

Das teuerste Skigebiet Österreichs

Es ist nicht Kitzbühel. Es ist auch nicht Ischgl. Das teuerste Pflaster Österreichs (und Platz 5 in ganz Europa) ist Obergurgl-Hochgurgl im hinteren Ötztal. Mit durchschnittlichen Tageskosten von satten 262,50 Euro pro Person (für Übernachtung plus Skipass) setzt sich das Tiroler Premium-Resort an die Spitze der heimischen Alpen.

Obergurgl © Getty Images/iStockphoto

Das Skigebiet wird nicht umsonst als "Diamant der Alpen" vermarktet. Es gehört dank seiner extremen Höhenlage von bis zu 3.080 Metern zu den schneesichersten Gebieten Europas. Hier warten 112 perfekt präparierte Pistenkilometer, moderne Gondeln ohne lange Wartezeiten und eine exklusive Hotellerie direkt an der Piste. Wer den Luxus der Schneegarantie sucht, zahlt hier eben einen Premium-Aufschlag.

Auch andere österreichische Gebiete mischen in der teuren Top 10 mit: Die Region Ski Arlberg (zu der auch Lech gehört) landet mit 256,00 Euro pro Tag auf Rang 6, dicht gefolgt vom Hintertuxer Gletscher (255,50 Euro) und dem für seine Après-Ski-Partys bekannten Obertauern (246,00 Euro).

Europas Spitze: Zermatt bricht die 300-Euro-Marke

Gegen den europaweiten "Gewinner" wirkt selbst Obergurgl fast noch wie ein Schnäppchen. Auf dem ersten Platz thront unangefochten Zermatt in der Schweiz. Mit dem Blick auf das Matterhorn und stolzen 200 Pistenkilometern müssen Urlauber hier ganze 303,86 Euro pro Tag hinblättern.

Zermatt © Getty Images

Auf Platz zwei folgt direkt ein italienischer Glamour-Hotspot: Cortina d’Ampezzo. Die "Königin der Dolomiten" verlangt ihren Gästen für den Mix aus alpinem Lifestyle und 120 Pistenkilometern rund 290,50 Euro am Tag ab. Den dritten Platz sichert sich überraschend das italienische Gitschberg Jochtal (271,50 €), vor dem legendären Jetset-Treffpunkt St. Moritz (263,99 €).

Das Ranking im Überblick: Die 10 teuersten Skigebiete Europas (Saison 2026/2027)