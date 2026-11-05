Burgund: Vier Tage voller Genuss und Stil

Zwischen Burgund und Jura laden Schlösser, Weinberge und hübsche Relais & Châteaux Landgüter zu einer Reise voller Geschichte und köstlicher Entdeckungen ein.

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Mit ihren Ebenen, Hügeln und weitläufigen Plateaus wirkt die Region Bourgogne-Franche-Comté wie eine Filmkulisse, die zum langsamen Reisen verführt. Die Landgüter von Relais & Châteaux (www.relaischateaux.com/de/) bieten dafür einen stilvollen Ausgangspunkt. Mal wartet ein Schloss hinter hohen Bäumen, mal ein Weinkeller mit großen Namen. Und immer wieder lockt eine Küche, die ihre besten Zutaten direkt vor der Haustür findet.

Le Clos Vauban: Individuell gestaltetes Zimmer mit freistehender Badewanne. © Clos vauban/Segara

Langres: Geschichte trifft Genuss

Den Auftakt macht Langres. Ein Spaziergang auf den Festungsmauern öffnet den Blick weit ins Umland, die Maison des Lumières führt in die Gedankenwelt des hier geborenen Philosophen Denis Diderot. Im Le Clos Vauban setzen Laurent und Martine Petit gemeinsam mit Küchenchef Valentin Loison und Sommelière Anaïs Bercegeay die Region kulinarisch in Szene. Gemüse und Kräuter, sorgfältig gewählte Weine und individuell gestaltete Zimmer machen das historische Herrenhaus zur genussvollen Zwischenstation.

Nächtigen wie König & Königin. © Maison Kalos

Sainte-Sabine: Nächtigen im Schloss

Weiter südlich empfängt das Château Sainte-Sabine seine Gäste mit Renaissance-Eleganz. Im acht Hektar großen Park streifen Damhirsche zwischen den Bäumen umher. Innen erzählen Holztäfelungen, alte Stiche und Toile-de-Jouy-Stoffe von vergangenen Zeiten. Im Restaurant Lassey begleitet der Blick auf Châteauneuf-en-Auxois die saisonale Küche. Das mittelalterliche Dorf mit seinem befestigten Schloss lohnt auch einen eigenen Ausflug.

Domain Rymska © Hersteller

Saint-Jean-de-Trézy: Landlust zwischen Weinreben

Die berühmten "Climats" des Burgunds erschließen sich bei Spaziergängen und Verkostungen. In Saint-Jean-de-Trézy zeigt die Domaine de Rymska, wie schön das Landleben sein kann. Vollblutpferde grasen auf den Wiesen, Teiche spiegeln den Himmel. Viele Zutaten für La Table de Rymska stammen aus der eigenen Viehzucht sowie dem Gemüse- und Obstgarten.

Château de Germigney – Historischer Charme im Grünen. © Segara

Port-Lesney: Schlossflair und Comté

Im Loue-Tal bildet das Château de Germigney den stilvollen Abschluss. Himmelbetten, barocke Akzente und Vinotherapie im Spa laden zum Verweilen ein. Draußen warten die Königliche Saline von Arc-et-Senans und die Käsereien des Val d’Amour. Beim Verkosten von Comté wird klar: Auf dieser Reise gehört Kultur ebenso auf den Teller wie ins Museum. Hier lässt sich Frankreich mit allen Sinnen erleben.