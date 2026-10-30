Auch Österreich dabei: Europas beliebteste Campingländer

Wo verbringen Camper ihren Sommerurlaub am liebsten? Eine aktuelle Auswertung zeigt, welche Länder Europas im Sommer 2026 die meisten Camping-Übernachtungen verzeichneten. Frankreich liegt mit großem Abstand vorne und auch Österreich schafft es ins Ranking.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Campingurlaub bleibt in Europa beliebt. Ob mit Zelt, Wohnmobil oder Caravan: Immer mehr Reisende verbringen ihre Ferien auf Campingplätzen und in der Natur. Doch welche Länder sind dabei besonders gefragt? Eine aktuelle Auswertung des Campingportals camping.info auf Basis von Eurostat-Daten zeigt, wo zwischen Juni und August 2026 die meisten Übernachtungen auf Campingplätzen sowie in Wohnmobil- und Trailerparks gezählt wurden.



Das Ergebnis überrascht teilweise: Frankreich liegt mit rund 109,9 Millionen Übernachtungen unangefochten auf Platz eins. Damit verzeichnet das Land mehr als doppelt so viele Campingnächte wie Italien auf Rang zwei. Auch Spanien, Deutschland und Kroatien zählen zu den beliebtesten Campingdestinationen Europas.

Die Top 10 der beliebtesten Campingländer Europas 2026

Frankreich: 109,9 Millionen Italien: 46,9 Millionen Spanien: 26,8 Millionen Deutschland: 25,3 Millionen Kroatien: 15,8 Millionen Niederlande: 15,2 Millionen Schweden: 12,7 Millionen Dänemark: 7,9 Millionen Norwegen: 6,1 Millionen Österreich: 6,1 Millionen

Frankreich: Camping-Spitzenreiter mit riesigem Abstand

Campervan in der Provence, Frankreich © Getty Images/iStockphoto

Mit rund 109,9 Millionen Übernachtungen ist Frankreich die klare Nummer eins unter Europas Campingländern. Kein anderes Land kommt auch nur annähernd an diese Zahl heran. Das liegt auch an der Vielfalt der Urlaubsregionen: An der Atlantikküste warten weitläufige Sandstrände, im Süden lockt das Mittelmeer und in den Alpen und Pyrenäen kommen Naturliebhaber auf ihre Kosten. Dazu gibt es zahlreiche Campingplätze mit Poollandschaften, Restaurants und Glamping-Angeboten.

Österreich schafft es in die Top Ten

Plansee, Österreich © Getty Images

Auch Österreich ist unter Europas beliebtesten Campingländern vertreten. Mit rund 6,1 Millionen Übernachtungen erreicht die Alpenrepublik Platz zehn. Besonders die Kombination aus Bergen, Seen und gut erschlossenen Wandergebieten macht das Land für Campingurlauber interessant. Ob am Wolfgangsee, in Kärnten oder in Tirol: Viele Campingplätze verbinden Naturerlebnis mit moderner Ausstattung. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Übernachtungszahlen um 1,7 Prozent.

Campingurlaub bleibt eine der vielseitigsten Möglichkeiten, Europa zu entdecken

Ob direkt am Meer in Kroatien, zwischen den Seen Schwedens oder in den Bergen Österreichs: Die beliebtesten Campingländer zeigen, wie unterschiedlich ein Urlaub auf vier Rädern oder im Zelt aussehen kann. Wer noch auf der Suche nach dem nächsten Reiseziel ist, findet in diesem Ranking jedenfalls reichlich Inspiration.