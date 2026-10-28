London: Oxford Street wird autofrei – das müssen Reisende jetzt unbedingt wissen

Wer in London shoppen gehen möchte, muss sich auf eine große Änderung einstellen: Die berühmte Oxford Street ist auf einem knapp ein Kilometer langen Abschnitt jetzt autofrei. Was das für Busverbindungen, die Anreise und deinen nächsten Shoppingtrip bedeutet, erfährst du hier.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer bei einem London-Trip einen Shoppingbummel auf der berühmten Oxford Street plant, muss sich auf eine große Veränderung einstellen: Seit dem 26. Oktober 2026 ist ein knapp ein Kilometer langer Abschnitt der Einkaufsstraße dauerhaft für den regulären Verkehr gesperrt. Die neue Fußgängerzone soll mehr Platz zum Shoppen und Flanieren schaffen – rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft. Für Reisende bedeutet das allerdings auch, dass sich Busverbindungen und die Anreise zu einigen Geschäften ändern.

Welche Teile der Oxford Street sind jetzt autofrei

Die neue Regelung betrifft den Abschnitt zwischen Orchard Street nahe Selfridges und Great Portland Street. Autos, Taxis, Busse, Fahrräder, E-Scooter und Fahrradrikschas dürfen diesen Bereich nicht mehr befahren. Die Sperre gilt rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Ausnahmen gibt es unter anderem für Einsatzfahrzeuge und Mobilitätsscooter. Lieferfahrzeuge dürfen die Zone auf festgelegten Routen zwischen Mitternacht und 7 Uhr früh nutzen.



Für Besucher:innen wird der Shoppingbummel dadurch künftig etwas entspannter: Statt sich zwischen Bussen und Taxis durchzuschlängeln, können sie die Straße auf dem gesperrten Abschnitt zu Fuß erkunden. Ganz fertig ist die Umgestaltung allerdings noch nicht. In den kommenden Monaten sind weitere Arbeiten geplant.

Diese Änderungen gibt es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln

. © Getty Images

Wer bisher mit dem Bus direkt über die Oxford Street gefahren ist, sollte seine Route vorab überprüfen. Mehrere Linien wurden umgeleitet oder verkürzt.



1. Die Linien 7, N7, 94, N113 und N137 enden nun bei Marble Arch.

2. Die Linien 98, 139, 390 sowie N98 und N207 fahren über andere Straßen und bedienen neue Haltestellen unter anderem in der Wigmore Street, Henrietta Place und Cavendish Place.



Die Oxford Street bleibt gut erreichbar. Zu den nächstgelegenen U-Bahn- und Elizabeth-Line-Stationen gehören Bond Street, Oxford Circus, Tottenham Court Road und Marble Arch. Bond Street und Tottenham Court Road verfügen über einen stufenfreien Zugang.

Was passiert mit der Oxford Street bis 2027?

Oxford Street. West End of London. © Getty Images

Die Verkehrssperre ist erst der Anfang einer größeren Umgestaltung. Bis zum Frühjahr 2027 sollen mehr als 50 neue Bäume, über 100 Sitzgelegenheiten und zwei öffentliche Plätze entstehen. Zusätzliche Beleuchtung, Tische und bessere Beschilderung sollen die Einkaufsstraße attraktiver machen und mehr Raum für Pausen schaffen.



Während der Weihnachtszeit sollen die Bauarbeiten möglichst begrenzt bleiben. Trotzdem kann es rund um die Oxford Street weiterhin zu kleineren Einschränkungen kommen. Wer einen Besuch in der Vorweihnachtszeit plant, sollte daher kurz vor der Abreise die aktuellen Hinweise prüfen.