Diese Städte eignen sich am besten für einen Citytrip im Winter

Die kalte Jahreszeit als die beste Zeit für Städtetrips. Der Grund? Günstigere Flüge, weniger Touristenmassen und eine Atmosphäre, die einfach magisch ist.

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Ob du dich nach Schnee und Lichterglanz sehnst, im warmen Thermalwasser entspannen möchtest oder der Kälte entfliehen willst: Europa hat im Winter unglaublich viel zu bieten. Wir zeigen dir die aufregendsten Städte für deinen nächsten Winter-Citytrip, von absoluten Geheimtipps bis hin zu wärmenden Zufluchtsorten.

Craiova, Rumänien

Craiova © Getty Images

Der absolute Geheimtipp für diesen Winter liegt in Osteuropa. Laut aktuellen Reise-Rankings (wie Forbes und European Best Destinations) gilt Craiova als die am schnellsten aufsteigende Winterhauptstadt Europas. Warum? Die Stadt verwandelt sich in ein regelrechtes Winterwunderland mit einem der spektakulärsten Weihnachtsmärkte des Kontinents, kunstvollen Lichtinstallationen und einer Atmosphäre, die direkt aus einem Märchenbuch stammen könnte. Und das Beste: Es ist noch ein Geheimtipp und damit budgetfreundlich.

Budapest, Ungarn

Budapest © Getty Images

Wenn es draußen kalt wird, gibt es nichts Besseres, als in fast 40 Grad warmes Wasser einzutauchen. Budapest trägt nicht umsonst den Titel „Stadt der Bäder“. Ein Besuch im berühmten Széchenyi-Heilbad mit seinen dampfenden Außenbecken ist im Winter ein absolutes Muss. Nach dem Bad wärmst du dich mit einer Schüssel herzhaftem Gulasch auf und holst dir an den Straßenständen einen traditionellen, zuckrigen Baumstriezel.

Lyon, Frankreich

Lyon © Getty Images

Für alle, die Paris schon in- und auswendig kennen, ist Lyon die perfekte Alternative. Die inoffizielle Hauptstadt der französischen Gastronomie lockt mit unzähligen erstklassigen Restaurants und traditionellen "Bouchons", in denen du dich bei deftiger Küche und einem Glas Wein vor der Kälte verstecken kannst. Das absolute Highlight im Winter ist jedoch die Fête des Lumières (Lichterfest) im Dezember. Dann wird die gesamte Innenstadt von Dutzenden kreativen Lichtinstallationen illuminiert.

Prag, Tschechien

Prag © Getty Images

Manche Städte sind einfach für den Winter gemacht. Wenn sich der erste Frost auf die Dächer der Prager Burg legt, verströmt die "Goldene Stadt" eine romantische Ruhe, die du im überlaufenen Sommer vergeblich suchst. Zieh dich warm an, spaziere durch die Gassen und wärme dich mit einem traditionellen Kirschwein auf.

Reykjavík, Island

Reykjavík © Getty Images/RooM RF

Du willst im Winter etwas Aufregendes erleben? Dann ab nach Island. Reykjavík ist der perfekte Ausgangspunkt für atemberaubende Naturerlebnisse. Tagsüber bestaunst du zugefrorene Wasserfälle und Geysire, und in klaren Nächten gehst du auf die Jagd nach den tanzenden Polarlichtern. Wenn dir danach die Nase abfriert, wärmst du dich einfach im milchig-blauen Wasser der vielen geothermalen Pools rund um die Stadt wieder auf.

Marbella oder Valletta

Valletta © Getty Images

Du hast keine Lust auf Schal und dicke Mütze? Kein Problem. Im Süden Europas lässt sich der Winter wunderbar aushalten. Malta (Valletta) bietet im Winter angenehmes T-Shirt-Wetter, leere Gassen in der historischen Hauptstadt und viel Wintersonne. Auch Marbella in Andalusien ist ein fantastischer Ort, um dem mitteleuropäischen Frost zu entfliehen, entspannte Strandspaziergänge zu machen und Tapas mit Meerblick zu genießen, ganz ohne dicke Winterjacke.