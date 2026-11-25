Frühstücken, Skier anschnallen und ohne Umwege auf die Piste: Für viele ist das der absolute Urlaubstraum. Ein aktueller Vergleich von mehr als 900 Hotels im Alpenraum zeigt nun die besten Hotels mit direkter Pistenlage - mit einem Mega-Erfolg für Österreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer morgens aus dem Hotelzimmer kommt, die Skier anschnallt und ohne Umwege direkt auf die Piste startet, spart nicht nur Zeit, sondern genießt einen der größten Luxusmomente eines Skiurlaubs. Doch welche Hotels bieten tatsächlich das beste Erlebnis direkt an der Skipiste? Antworten darauf liefert der diesjährige pistenhotels.info Award 2027. Mehr als 900 Hotels aus dem gesamten Alpenraum wurden unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Österreich räumt groß ab.

Österreich feiert Mega-Erfolg

Beim renommierten pistenhotels.info Award 2027 gab es für die Konkurrenz wenig zu holen. Von den 50 vergebenen Spitzenplätzen sicherten sich österreichische Hotels sage und schreibe 43 Auszeichnungen. Die Schweiz musste sich mit zwei Trophäen begnügen, Südtirol landete bei fünf prämierten Betrieben. Absoluter Gesamtsieger des gesamten Alpenraums ist das Hotel Alpenrose in Zauchensee im Salzburger Land.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das 4-Sterne-Haus der Familie Rettenwender liegt direkt an der Unterbergbahn. Auf vier Etagen finden Wintersportler Entspannung pur in einem 1.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Hallenbad und Außenwhirlpool. Das neue Highlight ab Dezember: Ein ganzjährig beheizter Infinitypool am Dach, aus dem Gäste beim Schwimmen das bunte Treiben auf der Piste beobachten können.

Salzburg dominiert die Top 10

Allein 23 der 43 österreichischen Preisträger befinden sich im Bundesland Salzburg, wobei die Wintersportdestination Obertauern mit neun ausgezeichneten Häusern hervorsticht. Den zweiten Platz im Gesamtranking belegt das traditionsreiche Hotel Schneider in Obertauern. Das 4-Sterne-Superior-Haus der Familie Schneider liegt am Fuße der Gamsleiten und bietet einen hoteleigenen Lift vom Skiraum direkt auf die Piste, einen 750 Quadratmeter großen Wellnessbereich und Produkte aus eigener Landwirtschaft. Die Top 10 im Überblick:

Hotel Alpenrose Zauchensee (Salzburg): Gesamtsieger mit neuem Dach-Infinitypool und Top-Lage am Lift. Hotel Schneider (Obertauern, Salzburg): Bezirkssieger Tamsweg mit hauseigenem Lift vom Skikeller auf die Piste und Schmankerln aus der eigenen Landwirtschaft. Hotel Zauchensee Zentral (Salzburg): Betrieben von Ex-Ski-Weltmeister Michael Walchhofer, der seine Gäste höchstpersönlich auf den Berg begleitet. Hotel Gartnerkofel (Hermagor, Kärnten): Kärnten-Sieger auf 1.500 Metern Höhe am Nassfeld mit exklusivem Frühskifahren vor allen anderen. Hotel Zürserhof (Zürs am Arlberg, Vorarlberg): 5-Sterne-Superior-Nobeladresse mit 3.200 Quadratmeter Spa und legendärem Buffet mit 200 Käsesorten. Hotel Tirol alpin spa (Ischgl, Tirol): Tirol-Sieger an der Silvretta-Bahn, bei dem die Talabfahrt direkt vor der Hoteltüre endet. Hotel Enzian Adults-Only (Obertauern, Salzburg): Ruhepol für Erwachsene mit neuem Spa auf vier Etagen, drei Restaurants und Frühstück bis 13 Uhr. Hotel Zwölferhaus (Hinterglemm, Salzburg): Luxus an der Zwölferkogelbahn mit Panoramasauna, Wasserbetten und offenem Feuer auf der Dachterrasse. Hotel Kristall (Obertauern, Salzburg): Pistenspaß auf 1.740 Metern mit Lift direkt vor der Tür und geselligen Ripperlabenden an der Hotelbar. Hotel Römerhof (Obertauern, Salzburg): Mit privater Skibrücke vom Skikeller direkt auf die Piste und getrennten Wellnesswelten.

So wurden die Sieger ermittelt

Um herauszufinden, wo Urlauber wirklich den besten Service bekommen, wertete das Portal Gästefeedback von Plattformen wie Google, TripAdvisor und HolidayCheck aus. Um manipulierte Rezensionen auszuschließen, setzt das Portal auf einen No-Fake-Faktor. Dabei werden unter anderem die negativen Bewertungen der vergangenen fünf Jahre ins Verhältnis zur Zimmeranzahl gesetzt. Zusatzangebote wie Skischulen, geführte Skitouren und Skiverleih fließen ebenfalls in das Ergebnis ein.