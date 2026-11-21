Helene Fischer in Schladming, Festivalstimmung in Flachau und erste Schwünge um Kitzbühel: Österreichs Ski-Openings verbinden Pistenlaune mit Musik, Bergadvent und Bergerlebnissen.

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Helene gibt den Takt vor

Die Ski anschnallen, Bergluft einatmen und danach vor der Konzertbühne mitsingen: Österreich startet mit großen Namen und Vorfreude in den Winter. Von Schladming über das Großarltal bis nach Kitzbühel wird der Saisonauftakt zum Kurzurlaub mit Zugabe. Am 11. und 12. Dezember 2026 eröffnet Helene Fischer mit ihrer Band die Wintersaison im Planai-Stadion. Nach den Backstreet Boys folgt damit der nächste prominente Gast beim Ski-Opening. Tagsüber lockt die 4-Berge-Skischaukel, die Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm verbindet. Wer Skitage und Konzert kombinieren möchte, kann ein Package mit zwei Übernachtungen, einem 2-Tages-Skipass für Ski amadé und einem Konzertticket buchen. Einzelne Skiberge sollen je nach Schneelage schon vor dem großen Musikwochenende öffnen. Für Abwechslung abseits der Abfahrten sorgt Ramsau am Dachstein: Dort erfolgte bereits der Langlaufstart im Stadionbereich. Auch sportlich steht ein großes Fest bevor: THE NIGHTRACE feiert 2027 sein 30-jähriges Jubiläum. Am 26. und 27. Jänner machen Nachtriesentorlauf und Nachtslalom die Planai zur Flutlichtbühne für die Ski-Elite. www.schladming-dachstein.at

Ab auf die Piste: Flachau gehört zum Snow Space Salzburg mit 120 Pistenkilometern © Ski amadé

Ski amadé mit Festivalgefühl

Auch in Flachau bekommt der Winter einen Soundtrack: Beim SNOW FESTIVAL am 4. und 5. Dezember warten drei Bühnen am Berg und eine Hauptbühne im Tal. Am Freitag stehen unter anderem Lou Bega und die Münchener Freiheit auf dem Programm, am Samstag BUNT. Der Snow Space Salzburg mit Flachau, Wagrain und St. Johann plant den Saisonstart für 28. November. Die Öffnung der 12-Gipfel-Skiverbindung ist für 5. Dezember vorgesehen. Beats und neue Bergbahn. Saalbach Hinterglemm feiert mit dem BERGFESTival von 3. bis 6. Dezember und Rave on Snow von 10. bis 13. Dezember. Neu ist die Reiterkogelbahn mit einer zweiten Sektion bis zum Gipfel. Am 19. Dezember wird das Skicircus-Jubiläum mit einem Tagesskipass um 50 Euro gefeiert. Vier Abfahrten stehen als "MUST Rides" im Blickpunkt, darunter die Black Beard am Schattberg und die Steinbergpiste in Leogang. www.skiamade.com

Großarltal: Ski trifft Advent

Skispaß & Adventzauber. Im ebenfalls zu Ski amadé gehörenden Großarltal lässt sich der erste Skitag mit einem Adventbummel verbinden. Die Skischaukel Großarltal-Dorfgastein soll am 4. Dezember starten. Im Tal läuft der Salzburger Bergadvent bereits vom 20. November bis 20. Dezember. In Großarl öffnet der Markt Freitag bis Sonntag sowie zusätzlich am 7. und 8. Dezember. Rund um die geschnitzte Dorfkrippe warten Adventstimmung und ein Kinderprogramm mit Keksbackstube und Christkindl-Werkstatt. www.grossarltal.info

Kitzbühel: Skivergnügen mit Weitblick. © Kitz Ski

Kitzbühel startet in Etappen

Bei KitzSki steht der Saisonauftakt im Zeichen der ersten Schwünge: Der Resterkogel ist unter der Woche für Trainingsgäste und am Wochenende für den Publikumsskilauf geöffnet. Am Hahnenkamm ist das erste Skiwochenende für 21. und 22. November geplant. Ab 11. Dezember soll die gesamte Verbindung vom Hahnenkamm über Pengelstein und die 3S-Bahn bis Jochberg und Resterhöhe offen sein. www.kitzski.at

Hinterstoder in Oberösterreich zählt zu den familienfreundlichen Skigebieten. © OÖ Tourismus GmbH/MoritzA blinger

Vom Böhmerwald zum Gletscher

In Oberösterreich plant Hinterstoder (https://skisport.com/hinterstoder/de) den täglichen Betrieb ab 28. November, der Hochficht ab 5. Dezember und die Wurzeralm ab 8. Dezember. Für frühe Skitage bietet sich auch das Kitzsteinhorn an: Dort läuft die Saison bereits; aktuell ist Skifahren bis zum Alpincenter möglich. Alle geplanten Skistarts hängen natürlich von Wetter und Schneelage ab. Vor der Anreise empfiehlt sich ein Blick auf die Homepages der Skigebiete.