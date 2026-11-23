Während die Preise für Skipässe in den Alpen immer weiter steigen, gibt es in der Schweiz eine ungewöhnliche Ausnahme: Im kleinen Skigebiet Télégiettes im Kanton Wallis können Wintersportler völlig kostenlos auf die Piste.

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Dahinter steckt ein Unternehmer, der das ehemalige Skigebiet vor mehr als 20 Jahren wiederbelebt hat und seither einen Großteil der Kosten selbst trägt.

Télégiettes blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits in den 1960er-Jahren entstanden die ersten Liftanlagen. In den 1970er- und 1980er-Jahren erlebte das Gebiet seine Blütezeit, ehe es zunehmend an Bedeutung verlor und schließlich geschlossen wurde.

2004 entdeckte der Unternehmer Alain Bosco das verlassene Skigebiet. In unmittelbarer Nähe eröffnete er das Luxushotel Whitepod mit außergewöhnlichen Kuppelzimmern, die an Iglus erinnern. Gleichzeitig ließ er die beiden alten Schlepplifte sanieren und machte die Pisten wieder zugänglich – allerdings ohne Eintritts- oder Skipassgebühr.

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60.000 Franken für eine Wintersaison

Ganz ohne Kosten ist der Betrieb allerdings nicht. Rund 60.000 Schweizer Franken fallen pro Saison an. Etwa die Hälfte davon wird durch freiwillige Spenden der Besucher finanziert, den übrigen Betrag übernimmt Bosco selbst. Unterstützt wird er dabei von einer kleinen Gruppe freiwilliger Helfer.

Das Skigebiet liegt auf einer Seehöhe zwischen 1.300 und 1.800 Metern. Zwei Schlepplifte erschließen insgesamt rund acht Pistenkilometer mit einer blauen und einer roten Abfahrt. Zusätzlich gibt es eine etwa 20 Kilometer lange Langlaufloipe sowie zehn Kilometer ausgewiesene Schneeschuhwege.

Für eine Pause steht die Auberge de Chindonne zur Verfügung. Die Hütte liegt zwischen den beiden Liftanlagen und bietet unter anderem Fondue an. Ein besonderes Erlebnis ist eine nächtliche Abfahrt auf der beleuchteten beziehungsweise bei Mondschein befahrbaren blauen Piste.

Nur an ausgewählten Wochenenden geöffnet

Wer das kostenlose Angebot nutzen möchte, muss allerdings flexibel sein. Da der Betrieb hauptsächlich von Bosco und freiwilligen Helfern organisiert wird, sind die Öffnungszeiten eingeschränkt. Bei ausreichender Schneelage ist Télégiettes im Dezember und Jänner jeweils an den ersten beiden Wochenenden des Monats von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

Bei entsprechender Nachfrage und passenden Wetterbedingungen können zusätzliche Öffnungstage rund um Weihnachten oder im Februar hinzukommen. Aktuelle Informationen veröffentlicht das Skigebiet auf seiner Website und über Instagram.

Wer außerhalb der regulären Öffnungszeiten auf die Pisten möchte, kann das gesamte Gebiet auch exklusiv mieten. Das kostet allerdings 1.000 Schweizer Franken pro Tag. Für gewöhnliche Skifahrer bleibt Télégiettes damit eine seltene Besonderheit in den Alpen: ein Skigebiet, das trotz steigender Skipasspreise weiterhin kostenloses Skivergnügen ermöglicht.