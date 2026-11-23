Schummel-Alarm
Gezielte Handy-Sirenen enttarnen über 100 Matura-Betrüger
Die zentrale Aufnahmeprüfung für südkoreanische Universitäten, bekannt als "Suneung" oder CSAT, gilt als eine der härtesten Reifeprüfungen weltweit und entscheidet maßgeblich über die berufliche Zukunft junger Menschen. Nach einem Skandal bei einer staatlichen Steuerberaterprüfung, bei der Kameras und KI-Tools aufgedeckt worden waren, griffen die Behörden am 19. November mit rigoroser Schärfe durch.
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Um versteckte Mobiltelefone im Prüfungssaal aufzuspüren, sendeten die Behörden während des laufenden Tests landesweit gezielte Notfall-Alarme auf die Mobilfunkgeräte. Wie BBC Korea berichtet, führten die schrillen Alarmsignale auf nicht abgegebenen Handys direkt zur Überführung von etwa der Hälfte der später registrierten Fälle.
111 Verstöße und Einsatz von 8.400 Kontrolleuren
Insgesamt deckten die Aufsichtsorgane landesweit 111 Verstöße auf, bei denen Prüflinge unerlaubte Elektronik mitführten. Dabei stießen die Sicherheitskräfte auf hochmoderne Schwindel-Ausrüstung:
- Versteckte Smartphones und Mobiltelefone
- Kabellose Mini-Ohrhörer
- Miniaturisierte Spionage-Kameras
- Spezialbrillen mit integrierter KI-Technologie
Da technische Detektoren für WLAN- und Bluetooth-Signale bislang nur vereinzelt erprobt und nicht flächendeckend zum Blockieren eingesetzt wurden, setzte das Bildungsministerium auf massive Personalkontrollen. Rund 8.400 zusätzliche Kontrolleure wurden abgestellt, um Kleidung, Brillen und persönliche Gegenstände der Kandidaten penibel zu überprüfen.
Bildungsminister tritt zurück – Parallelen zu heimischen Schulen
Die Richtlinien in Südkorea sind drakonisch: Bereits das bloße Mitführen eines nicht deponierten elektronischen Geräts gilt als vollendeter Täuschungsversuch, vollkommen unabhängig davon, ob das Gerät aktiv verwendet wurde. Allen betroffenen Teilnehmern droht nun die komplette Annullierung der Prüfungsergebnisse; ein Gremium berät vor der Notenausgabe im Dezember über weiterführende Strafen. Die Kontroversen rund um die drastischen Prüfungsmaßnahmen zogen zudem politische Konsequenzen nach sich: Am 22. November trat Bildungsminister Choi Kyo-jin von seinem Amt zurück.
Das Problem digitaler Täuschungen beschäftigt auch die Schulbehörden im deutschsprachigen Raum. Wie das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus betont, wird bereits das Bereithalten eines Smartphones, einer Smartwatch oder nicht autorisierter KI-Tools als Täuschungsversuch geahndet. Im Ernstfall droht dabei die Note Nicht genügend (in Deutschland Note 6 beziehungsweise null Punkte) sowie empfindliche Disziplinarmaßnahmen.
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