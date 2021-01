Kurz vor der Weltpremiere der neuen Galaxy S21-Reihe , die am 14. Jänner über die Bühne geht, kann Samsung noch mit einer Erfolgsmeldung auftrumpfen. Der Elektronik-Riese hat im vierten Quartal dank der robusten Nachfrage nach Speicherchips für Server und Rechner in der Corona-Pandemie operativ deutlich mehr verdient. Das Ergebnis in den operativen Kerngeschäften sei im Vergleich zum Vorjahreswert um rund ein Viertel auf circa 9 Billionen Won (etwa 6,7 Milliarden Euro) geklettert, teilte der südkoreanische Konzern am Freitag auf Basis vorläufiger Berechnungen mit. Die Samsung-Aktie setzte damit ihren jüngsten Höhenflug fort und stieg abermals auf eine Rekordhoch.